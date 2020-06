Los walkers arrecifeños con medidas de walkers de grandes ciudades

El Municipio ya ha anunciado varias medidas que nos han llevado a una fase de cuarentena bastante flexible, y por cierto -excepto los tres casos importados- en Arrecifes venimos bien.

En las últimas semanas hemos podido abrir prácticamente todos los comercios de la ciudad y el horario de funcionamiento fue ampliándose, desde las 16:00 hasta las 18:00 a partir de hoy para el cierre.

No obstante esto, aún no hay total libertad para salir de la casa, sino para ir a un comercio y se recomienda que sea las veces necesarias y durante el menor tiempo posible.

Ayer, una nueva flexibilización fue anunciada: la de las caminatas recreativas. El comunicado de la municipalidad es concreto sobre la forma de hacerlas, pero en algunos casos necesitaría un manual del usuario…

«Las salidas recreativas de caminatas, exclusivamente para residentes de la ciudad de Arrecifes, sin uso del espacio público y a 500 metros de distancia de su domicilio, se podrán hacer en el horario de 8:00 a 18:00 horas, con un distanciamiento social de cuatro metros y una duración máxima de 60 minutos. No se permite el traslado en automóvil o transporte público, es decir, deben salir de su hogar caminando y deben volver caminando. La caminata puede realizarse por un máximo de dos personas (siempre respetando el distanciamiento social), con expresa excepción de los menores de edad, que pueden ser acompañados por uno de los padres o tutor. En ningún momento se puede detener en la vía pública. Se debe utilizar de manera obligatoria y en todo momento el protector facial o cubre boca, cubriendo boca, nariz y mentón, y no se encuentra permitido el uso del espacio público para las actividades (plazas).

En principio, aclarar que se trata de una medida para los arrecifeños no es necesario, pero lo que abunda no daña. Las caminatas se pueden hacer a sólo 500 metros del domicilio del -llamémosle- «caminante» o «walkers» para no ser menos que los runners; este punto es interesante, porque si vas caminando al supermercado o a la farmacia que queda a 14 cuadras de tu casa no hay inconveniente para caminar a un kilómetro y medio de tu casa, pero si sólo caminas sin ir a comprar algo, podés alejarte a 500 metros de tu casa.

El horario en que podamos salir a hacer «walking» es más lógico que el que hay en Buenos Aires para hacer «Running», caminaremos de 8:00 a 18:00, y se ha impuesto un espacio de cuatro metros entre walker y walker, y sólo por 60 minutos, lo que es imposible de controlar para las autoridades, ya que ningún inspector podrá saber cuánto hace que el hombre anda caminando por su barrio.

Lo que sigue está bueno. No podremos salir con el auto para ir a caminar… Si, leíste bien. En el municipio alguien supuso que alguno de los walkers, que sólo se puede alejar 500 metros de su casa, va a salir en su auto, para ir a caminar. Sin dudas, no está tomando demasiada vitamina B. Señores, esta medida está copiada de una gran ciudad donde la gente puede ir a caminar a un parque o circuito establecido, pero hemos copiado mal. Quinientos metros para caminar y vamos a ir en auto? Adónde??

Luego se especifica que no se puede salir en grupos mayores de a dos. Redactores, vamos a caminar a cuatro metros uno de otro… ni charlar se va a poder… cómo controla el municipio que el tipo que va ocho metros adelante mio o detrás, ha salido conmigo o salió solo y simplemente va caminando por la misma vereda que yo? Poca vitamina B.

«Que no se te desaten los cordones!» Comentó un oyente de Sin Corbata en Latina. La medida establece que no se podrán detener en la via pública. Siempre caminando. Si caminas, todo bien, si te encuentran parado en la esquina: multa! Y está bien, si son walkers son walkers… nada de andar holgazaneando parados sin caminar!

Por último aclara que no puedes caminar en una plaza, aunque vivas a 100 metros de ella.

Todo bien, con estas simples y sencillas instrucciones, a calzarte las Nike y equipo de gimnasia para que el municipio pueda distinguir de quienes van a caminar de quienes están yendo a la farmacia a comprar Berocca. Walkers vs Buyers.

