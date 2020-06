Feliz día a los colegas periodistas

Un tiempo muy particular para el periodismo argentino que hoy celebra su día, en honor a la primera publicación periodística del Primer Gobierno Patio dirigido por Mariano Moreno. Hoy, lejos de aquellos días de entusiasmo patriótico, nos toca festejar en medio de la cobertura mundial de una pandemia. El mundo conmovido por un virus y miles de muertes, hay periodistas arriesgando su salud y su vida para llevar información en un momento inédito para el mundo. A los colegas, un feliz día.

La Municipalidad de Arrecifes y la Secretaría de Salud informan que de los siete (7) casos sospechosos de COVID-19, seis (6) arrojaron resultado negativo y uno (1) positivo, tras realizarse el test respectivo. El vecino que arrojó resultado positivo, empleado de la Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento, se encuentra aislado en su domicilio y en buen estado de salud. Por el momento no quedan casos sospechosos en el distrito. CUARENTENA RESPONSABLE

En un comunicado difundido en la tarde de hoy, la empresa confirma que establece la reanudación de uno de sus turnos de producción para mañana jueves 4 turno mañana. Los turnos tarde y noche permanecen en suspensión preventiva, siendo las autoridades las que autorizarán o no su continuación.

Desde el día uno de la cuarentena, en Arrecifes -como en el resto de la Provincia- se han establecido normas que, respetando los protocolos de prevención, nos indican que podemos y que debemos hacer, que no podemos y que no debemos. Los slogans «Quedate en casa» y «En Arrecifes nos cuidamos entre todos» resultan algo vacíos luego de más de 70 días, cuando no nos quedamos en casa ni nos cuidamos todo lo que deberíamos; y cuando hablamos de «nos cuidamos entre todos» hablamos de cuidarnos a nosotros mismos y […]