El bloque FdT de Arrecifes apoya al intendente de Salto

El bloque de concejales del Frente de Todos de nuestra ciudad ha emitido un comunicado, en apoyo a la situación que atraviesa el intendente de Salto al presentarse el primer caso autóctono de coronavirus en la vecina localidad.

En el texto se habla del personal al que el «poder empresario los ubica en una riesgosa disyuntiva entre cuidar su salud y no perder su fuente de trabajo» y de la dura lucha que viene afrontando el intendente «contra los fuertes intereses económicos» aludiendo a Bagley «sin dejar de reconocer lo importante que es la empresa como generadora de empleo.

El bloque de concejales del Frente de Todos de Arrecifes y el diputado provincial Marcos Di Palma, como vecino de esta ciudad, queremos hacer público nuestro incondicional apoyo al señor intendente municipal de Salto, Ricardo Alessandro, y su equipo de gestión, en la dura lucha que vienen afrontando para proteger la salud no sólo de los habitantes de su distrito sino de toda la zona.



Como arrecifeños nos vemos involucrados en esta situación porque son muchísimos los trabajadores de nuestra ciudad que asiste a diario a cumplir sus tareas en la planta Bagley Salto.



Y es precisamente a estos trabajadores a los que el poder empresario los ubica en una riesgosa disyuntiva entre cuidar su salud y no perder su fuente de trabajo, obligados a mantener el sustento de sus familias.



Es por ello que respaldamos enfáticamente la postura del intendente municipal de Salto, un dirigente que prioriza sin rodeos la salud de su pueblo en una batalla desigual contra los fuertes intereses económicos, sin dejar de reconocer la importancia que tiene Bagley para toda la región como generador de puestos de trabajo.



Al igual que Ricardo Alessandro, estamos convencidos de que sin salud no puede haber economías exitosas. Es por ello que nos sumamos a su esfuerzo en pos de resguardar a las familias de nuestras respectivas y hermanas ciudades ante esta pandemia.





Tana Di Palma, Roxana Valdatta, Matías Acosta

Concejales Frente de Todos de Arrecifes

Marcos Di Palma – Diputado Provincial FDT