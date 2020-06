Carlos Pairetti internado, se recupera en Pergamino

En las últimas horas, durante el fin de semana, Carlos Pairetti debió ser trasladado a Pergamino por una indisposición que, en principio, se pensó que era un nuevo ACV.

En diálogo con su hijo Edu, éste nos relató que se desistió de la posibilidad de trasladarlo a la Capital Federal, ya que se debían hacer algunos estudios neurológicos que no se pueden llevar a cabo en Arrecifes, pero por los riesgos de contagio de Covid-19 hicieron que se lo trasladara a Pergamino, donde permanece internado y de cuyos estudios surgió que no se trataba de un nuevo ACV.

Por otra parte, en la tarde de hoy se conoció el parte médico que dice que: Carlos salió de terapia, no se detectó cuadro de ACV aunque las pruebas se repetirán mañana martes. El ex piloto permanecerá hasta miércoles o jueves en una sala común, aunque aislado por los riesgos de contagios. Está en observación y deberá luego comenzar un trabajo de rehabilitación ya que se le han afectado ambas piernas.

Carlitos está en boxes, pero en pocos días vuelve a las pistas.

