Se vuelve a reunir el Concejo Deliberante sin público

El Concejo Deliberante lleva a cabo su tercera sesión ordinaria el miércoles 13 de mayo. La misma está citada para las 09:00 con 30 minutos de tolerancia y podrá asistir la prensa, aunque no el público en general. El orden del día incluye diez temas más dos despachos de comisión.

Entre los temas a tratar, el concejo ha recibido una nota del Concejal Jorge Eterovich (Interbloque FR Frente de Todos), solicitando autorización para renunciar a la percepción de la dieta mensual dispuesta por el Honorable Cuerpo de acuerdo a las prescripciones del artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, a partir del 1 de Mayo de 2020. En la misma, pide también el acogimiento a partir de dicha fecha a las prescripciones del último párrafo del citado artículo, para el cobro de las sumas no remunerativas y compensatorias de los gastos inherentes a la función. El último párrafo del artículo expresa: Para el caso en que los Concejales optaran por renunciar a la dieta en la forma establecida en el párrafo primero de este artículo, tendrán derecho a percibir, a su requerimiento, una suma no remunerativa y compensatoria de los gastos inherentes a la función equivalente a las dos terceras partes de la dieta que se establece en los párrafos precedentes. Esta suma no estará sujeta a aportes y contribuciones previsionales y asistenciales. Los Concejales que opten por percibir esta suma no percibirán Sueldo Anual Complementario».



Ingresó también una nota presentada por el Concejal Daniel Néstor Bolinaga (en uso de licencia) presentando su queja por irregularidades por no haber sido convocado a la 4º Sesión Extraordinaria celebrada el día 21 de Abril de 2020.

También se recibieron dos notas de vecinos solicitando salidas en bicicleta y otra solicitando controles de precios y social.

Luego hay cuatro proyectos de ordenanzas de los bloques, FdT solicita que duarente la cuarentena se abran las redes de wi fi en los edificios escolares y municipales. Otro proyecto del Fdt para que la Omic fiscalice precios máximos al consumidor, y otro en el que crea la Mesa Territorial de Emergencia Económica y Social. El Interbloque FR – Fdt presentó un proyecto para que se establezca elCronograma de Circulación Obligatorio en período de Cuarentena Administrada.

