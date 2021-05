Restricciones por Covid. El Municipio infraccionó a un comercio local

En la mañana de hoy, en la tarea de controlar el acatamiento al DNU impuesto por el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Arrecifes a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, procedió a levantar un acta de infracción en el bar de la Estación de Servicios Puma de Av. Merlassino.

La misma habría abierto al público en mesas dispuestas fuera del local, lo que no estaría permitido. Recordemos que de acuerdo a las medidas publicadas por el municipio para locales gastronómicos, bares, confiterías restaurantes etc. podrán funcionar de la siguiente manera: «Restoranes, bares y locales de comidas rápidas, sólo con servicio de delivery hasta las 23:00 hs.»; no se contempla la atención en mesas fuera del local, por lo que algunos han decidido no abrir sus puertas ni la atención por delivery y otros intentan captar algún cliente con el servicio a domicilio.

Los controles van a continuar en los próximos días hasta que se hayan cumplido los nueve de la restricción.

Comente esta nota

comentarios