Señalización en cola de cajeros de Bancos

Atento la apertura de las sucursales bancarias dispuesta por el Gobierno Nacional para aquellos beneficiarios del sistema de previsión social y de la AUH que no posean tarjetas de débito o deban retirarlas del Banco, la Municipalidad de Arrecifes ha señalizado los accesos a cada sucursal para la organización del espacio que deberán respetar las personas que aguarden ser atendidas. Policía, inspectores de tránsito y personal de enfermería del Hospital estarán reforzando los controles en dichos lugares. Asimismo, dentro de las sedes bancarias, cada entidad ha organizado dispositivos de prevención […]

Autoridades de Arrecifes: Tal vez el único derecho que me asiste al escribir esta nota es que parte de mi familia vive en esa hermosa ciudad, donde he vivido casi 40 años.A través de las redes sociales se hace patente que no se cumplen las medidas de aislamiento, cuarentena, o como quieran llamarle por parte de la población. Argentina tiene la ventaja temporal de que este maldito virus haya empezado matando personas en otros países…LA GENTE SE MUERE ,las cifras son dantescas, ojalá España e Italia hubieran contado con esa […]