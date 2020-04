El test realizado al gobernador dio negativo para COVID-19

Esta mañana, por recomendación del cuerpo médico y dada la responsabilidad social que implica su cargo, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se realizó el test para diagnosticar COVID 19. Si bien el Gobernador no mantuvo contacto estrecho con casos confirmados, ni presenta ningún síntoma, se decidió la realización de dicho test para llevar tranquilidad a los bonarerenses, De esta manera, en las próximas horas se conocerá el resultado y, tal como declaró esta mañana Kicillof, se dará a conocer públicamente. La medida se toma luego […]

Por no cumplir con el horario establecido La Municipalidad de Arrecifes procedió a la clausura del supermercado aduciendo que el mismo no ha cumplido con el horario de cierre de las 16:00 hs. establecido por el municipio para todas las actividades permitidas durante el tiempo de cuarentena. Al respecto, emitió un comunicado: «La Municipalidad de Arrecifes a través de la dirección de Tránsito e Inspecciones, informa que en el día de la fecha se procedió a clausurar el Autoservicio Don Luis, ubicado sobre calle Irlanda, al no cumplir con el […]