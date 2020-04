Clausuran comercios por no respetar el DNU presidencial

La Municipalidad de Arrecifes, a través de Inspección y Tránsito, con colaboración de personal policial, en el día de la fecha, procedió al cierre de comercios que no están exceptuados por el DNU (Decreto de necesidad y urgencia nacional). Fueron clausurados una mercería sobre calle Rivadavia y Santiago H. Pérez, un lavadero de vehículos en calle Francia al 300 y un comercio dedicado a la venta de ropa (Tienda) ubicada en calle Remedios de Escala al 600. No proceda a la apertura de su comercio y/o rubros que no estén […]