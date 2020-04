Barbijo obligatorio en Arrecifes desde el jueves 16

Alejandro Conesa vivió algunos años en Arrecifes y desde hace veinte reside en España, cerca de Barcelona. Nos cuenta la situación actual en su ciudad y como ha comenzado. El camino que recorrieron es similar al que estamos ahora recorriendo nosotros. Pareciera ser que en parte, lo que cuenta Alejandro Conesa en esta nota es un relato de lo que hoy ocurre en nuestra ciudad y que ya se ha vivido en ciudades del interior de España. «En principio, cuando comenzó todo en China aquí decíamos que no iba a […]

La Municipalidad de Arrecifes, a través de Inspección y Tránsito, con colaboración de personal policial, en el día de la fecha, procedió al cierre de comercios que no están exceptuados por el DNU (Decreto de necesidad y urgencia nacional). Fueron clausurados una mercería sobre calle Rivadavia y Santiago H. Pérez, un lavadero de vehículos en calle Francia al 300 y un comercio dedicado a la venta de ropa (Tienda) ubicada en calle Remedios de Escala al 600. No proceda a la apertura de su comercio y/o rubros que no estén […]