A partir de hoy, ¡todos somos sospechosos!

«Argentina entró en fase de transmisión comunitaria» escribió el Dr. Santiago Monina, Director del Hospital Municipal Santa Francisca Romana, en su cuenta de Facebook en la tarde de hoy sábado. De todos los comunicados oficiales, este que escribió Monina debe ser el más importante para nuestra comunidad.

Todos sabemos ya sobre el lavado de manos, la distancia entre personas, lo peligroso del contacto físico o la importancia de desinfectar todo lo que tocamos o ha tocado otro con alcohol o agua y lavandina o jabón. Todos sabemos que debemos respetar la cuarentena, puede que nada nos aporten ya las advertencias del peligro del contagio si no respetamos estas medidas; lo que hoy cambia radicalmente la situación, son esos cuatro renglones que escribió el director del Hospital en su muro de la red social.

Hasta hoy, la mayoría de los casos confirmados correspondían a quienes habían viajado a países donde el virus era de transmisión comunitaria autóctonos, como se lo llamó en un principio- y quienes volvían del exterior debían guardar aislamiento riguroso. Hoy debemos comprender que todos estamos en uno de esos países. Que Argentina ya vive la situación de contagio que existe en Italia, España, China, Brasil, Estados Unidos y otros.

Hasta hoy nos cuidábamos y estigmatizamos a quienes habían viajado, por «sospechosos» de generar algún contagio. Hoy esa diferencia desapareció. Todos somos sospechosos, porque todos vivimos en Argentina. Cualquiera te puede contagiar, de cualquiera nos tendremos que cuidar a partir de hoy.

Si Arrecifes aún no ha detectado ningún caso positivo, el virus -si aún no ha llegado- puede venir de cualquiera que ingrese a la ciudad desde Buenos Aires, Córdoba, Chaco, u otra localidad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo puede llegar? Si hasta ahora el virus viajaba en avión, hoy puede llegar en un remis, en un auto particular, en una moto, en el camión del proveedor de cualquier comercio.

Hasta hoy, los arrecifeños no entendimos el peligro. Como dijo el presidente Fernández en la tarde de hoy, “Hay gente que no se entera la gravedad de la situación” . Quienes sepan leer la frase de Monina, comenzarán a entender que hoy, la situación es verdaderamente grave. No hace falta que nos repitan lo que tenemos que hacer, sólo debemos comenzar a hacerlo.

MZ

Comente esta nota

comentarios