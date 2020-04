¡A autoservicio Don Luis llegó el Chapulín Colorado!

El Banco cierra a las 15:00 en épocas normales, digamos que entre pandemia y pandemia, y gracias al sistema re moderno que tenemos, podemos llegar a salir de la institución bancaria entre las 15:05 o las 17:27 dependiendo el día del mes y de la semana que hayas caído. PORQUE ES LOGICO!!!! El banco cierra a las 15:00 y vos entraste 14:26, quedaste adentro y te atienden… TIENE LOGICA!! A que burro se le ocurriría sacar a todos a la calle a las 14:59??? Peor, el que entró a las 14:00 y se fue a las 16:30, para que lo hubiesen atendido en ese tiempo, debió haber llegado a las 12:29. El banco abre a las 10:00 y las puertas deberían haberse cerrado dos horas y media más tarde para ese cliente. A QUE BURRO SE LE PUEDE OCURRIR SEMEJANTE COSA???

¿VAMOS AL SUPER?

Autoservicio Don Luis tiene el mismo problema que el banco. Es obligación cerrar a las 16:00, pero le encajaron 40 lucas de multa porque dos clientes terminaron su compra después de las 16:00 CON LAS PUERTAS CERRADAS!! Y ni siquiera se abrió la puerta para que salieran, ya que lo hicieron por las puertas de las oficinas. Acá no vamos a preguntar a qué burro se le ocurrió que esto está en contra de la medida dispuesta por el municipio para el cierre porque no… acá no hay burro que valga por varios motivos. Primero porque suponemos que el municipio ha designado para cada cargo a alguien idóneo, y un error lo tiene cualquiera, pero… pero tan necio puede ser un funcionario que no entienda que lo que sucedió es LOGICO? Y no hay una instancia posterior a un acta de infracción para que alguien menos necio y con un poco mas de sentido común y que no sea un BURRO decida que el acta hay que romperla? Qué intentaron? Justificar su sueldo, quedar bien con algún jefe, mostrarle a la gente que son como He Man y tienen el poder? Pero qué clase de lógica se utiliza para evaluar una cosa como esta?

Ahora resulta que toda la ciudad está siendo testigo de la bronca y la impotencia de un jóven empresario que ve como se le moja la oreja al negocio que sus padres vienen bancando desde hace años, se abusa de una norma sin posibilidades de defensa, ya que nadie lo atiende y sólo puede tirar su bronca en las redes sociales y TODOS MIRAMOS y nos indignamos junto a él. No sabemos si del otro lado alguien se siente por eso un villano o un superhéroe de historieta. Pero así no se juega.

¿Y LA SALUD?

Bien gracias. Nadie ignora que Autoservicio Don Luis tiene una trayectoria que lo ha convertido en uno de los comercios con mayor afluencia de público en la ciudad, que le compite a cadenas nacionales y hasta alguna que tiene más de una sucursal en Arrecifes. Qué BURRO pudo hacer que los cientos de clientes de Don Luis se amontonen al día siguiente en otros supermercados aumentando el riesgo de contagio.

Es de suponer que en una ciudad que está hoy en el centro del comentario de la zona, por ser una de las que menos acatamiento por parte de la población tiene del aislamiento dispuesto, donde a través de facebook se promocionan actividades no permitidas, donde nadie sabe donde va la gente en moto de una punta a otra de la ciudad después de las 16:00 cuando todo está cerrado, por fin alguien se decidió y va a demostrar que tiene el poder para solucionarlo como He Man.

Pues a nosotros entonces nos queda preguntarnos, AHORA, QUIEN PODRÁ AYUDARNOS? La respuesta es simple EL CHAPULIN COLORADO, pero esta vez no será posible, porque el Chapulín está clausurando comercios!

