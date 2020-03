Se activó el protocolo por el primer caso sospechoso de coronavirus en Arrecifes

La cuarentena nos tiene nerviosos. Tanto o más que el virus que provoca el coronavirus, el COVID-19. Estamos aprendiendo a vivir asi. Curso acelerado. En horas tuvimos que aprender a hacer compras inteligentes, en horas tuvimos que darnos cuenta que no sabemos que hacer con los chicos cuando estamos en casa más de un día de domingo y que encima, ni a la plaza los podemos llevar. En horas aprendimos a que la soledad puede gustarnos pero cuando estamos obligados a estar solos no está tan bueno. Aprendimos en horas […]

La Municipalidad de Arrecifes informa que en el día de la fecha se ha activado el protocolo de actuación ante un caso sospechoso de coronavirus. Se trata de la Sra. Patricia Cericola, quien regresó el día 20 de marzo proveniente de Brasil y, encontrándose en su domicilio cumpliendo el período de aislamiento obligatorio (cuarentena) comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad. Es importante destacar que la paciente no recurrió nunca al Hospital Municipal, y su situación médica fue atendida y monitoreada en todo momento por el Secretario de Salud, […]

De acuerdo con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías “A” y “B” o, también, trabajadoras o trabajadores de casas particulares quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU. Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben cumplir dos requisitos: 1) Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años, y 2) Tener entre […]

Durante el mediodía del lunes, el municipio de San Antonio de Areco junto al equipo de salud realizaron una conferencia de prensa para informar la situación actual de la ciudad en cuanto al COVID-19 Allí, el intendente Francisco Ratto remarcó que «un joven que ingresó desde el exterior hace días, que ni bien llegó se autoaisló como así también sus padres. Se le realizó la prueba y llegaron los resultados. Dio POSITIVO DE CORONAVIRUS. No presenta complicaciones, estuvo en un lugar de foco infeccioso en Europa y por eso era muy probable que se diera esto. Este joven […]

No sabemos si son los de siempre, o son boludos nuevos. Pero no hay dudas que, quien en estos momentos se toma un tiempo para grabar un audio difundiendo una noticia falsa, si no es un boludo es algo peor. En las cuentas de whatsapp de varios usuarios se recibió en la tarde de hoy un audio que dice «Hola a todos, soy el Dr Saenz y tengo que darles la noticia que hoy en un operativo hemos encontrado una persona mayor con síntomas de coronavirus y está en grave […]