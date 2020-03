San Antonio de Areco registró el primer fallecido por coronavirus

«Tanto tiempo en un aeropuerto y en una silla hizo que me doliera el cuerpo y necesitaba estar horizontal. Tomé una toalla, me hice una almohadita y me tiré en el piso… estuve una hora y media y cuando me levanté sentí el frio en la espalda; sabía que iba a tener consecuencias. Cuando volví sentí algo de tos y un ardor en la garganta y siendo que venía de Brasil, decidí que lo mejor era descartar la posibilidad del Covid-19 y me hicieron el hisopado. Eso fue todo. No […]