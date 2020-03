Los boludos de siempre. Un audio que se viralizó es FALSO

No sabemos si son los de siempre, o son boludos nuevos. Pero no hay dudas que, quien en estos momentos se toma un tiempo para grabar un audio difundiendo una noticia falsa, si no es un boludo es algo peor.

En las cuentas de whatsapp de varios usuarios se recibió en la tarde de hoy un audio que dice «Hola a todos, soy el Dr Saenz y tengo que darles la noticia que hoy en un operativo hemos encontrado una persona mayor con síntomas de coronavirus y está en grave estado, recién llegada de Brasil»

De fondo se escucha música y por último advierte que tengamos mucho cuidado y no salgamos de nuestras casas.

Minutoarrecifes se comunicó con el Dr Carlos Saenz, quien desmintió categóricamente ser el autor del audio y expresó sentirse dolorido por el suceso.

EN ARRECIFES NO HAY NINGUN CASO DE CORONAVIRUS, ni casos sospechosos, informémonos por medios oficiales.

