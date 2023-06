El embajador de Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja?La solución pacífica de disputas es una buena estrategia de China para el mundo

El 9 de mayo de 2023, el Centro para las Américas realizó una entrevista a Sabino Vaca Narvaja, embajador de Argentina en China, en la sala “Héroes de las Malvinas” de dicha misión diplomática en Beijing, donde además le hizo obsequio del cuarto volumen en inglés de la serie Xi Jinping: La gobernación y administración de China. Al tiempo que expresó su gratitud, el embajador señaló que a menudo leía esta obra, la cual se encuentra entre sus libros favoritos debido al pensamiento del presidente chino Xi Jinping, quien ha sido una gran inspiración para la humanidad. Durante la conversación, el embajador Vaca Narvaja se refirió al estado actual de las relaciones entre China y Argentina, así como a la importancia de la Iniciativa de la Civilización Global y el concepto de modernización china.



“En primer lugar, yo quiero destacar que, aun en pandemia, China tuvo un crecimiento muy importante. Acuérdense que en el primer año de la pandemia fue el único país que tuvo un crecimiento y, además, en ese momento difícil desplegó mucha solidaridad con el mundo, particularmente con Argentina. Así que primero quisiera agradecer esa solidaridad que China tuvo en momentos difíciles. Nosotros decimos: los verdaderos amigos se ven en los momentos difíciles. Entonces, China le ha demostrado a Argentina ser verdaderos amigos en la cooperación en momentos difíciles, así que estamos muy agradecidos”, expresó Vaca Narvaja al inicio de la entrevista.

Reactivación económica

Posteriormente, el embajador Vaca Narvaja indicó su satisfacción de que este año, en sus recorridos por toda China, esté pudiendo ver con sus propios ojos cómo se está reactivando todo el proceso industrial y también el proceso de consumo en el país, que es muy importante. “Muchos dicen: cuando China crece, crece el mundo. Hoy China representa, gracias a políticas correctas, más de 400 millones de sectores medios-altos que implican una dinámica de consumo que tiene impacto en el mundo. Eso para nosotros es un elemento central porque además, para Argentina, China representa uno de sus principales socios comerciales. Entonces, cuando hay una reactivación fuerte de la economía china, esto tiene un impacto directo en economías como la de Argentina”, expresó el embajador.

El presidente chino, Xi Jinping, ha propuesto la Iniciativa de la Civilización Global, en la que aboga por el respeto a la diversidad de civilizaciones. “Los países deben defender los principios de igualdad entre civilizaciones, aprendizaje mutuo entre civilizaciones, diálogo entre civilizaciones e inclusión entre civilizaciones, para que los intercambios entre civilizaciones puedan trascender las barreras, el aprendizaje mutuo entre civilizaciones pueda trascender los conflictos y la coexistencia entre civilizaciones pueda trascender la superioridad”, ha dicho el jefe de Estado chino.

Al hablar de la Iniciativa de la Civilización Global, el embajador Vaca Narvaja señaló que Argentina considera que esta transmite la gran responsabilidad que está teniendo China en el plano internacional, y es sumamente interesante para este momento que atraviesa la humanidad. “En Argentina siempre acompañamos este espíritu de China de promover el multilateralismo, el diálogo como salida, los procesos de paz como cuestión resolutiva, y acá China ha ido un paso más allá porque hace rato viene presentando iniciativas en el marco de Naciones Unidas y en el marco de las reuniones con los partidos políticos, y esta iniciativa es la síntesis de iniciativas anteriores, sobre todo en la presidencia de Xi Jinping”, consideró.

“Si hacemos un repaso de la historia, Xi Jinping inicialmente planteó la Iniciativa de la Franja y la Ruta como un plan de infraestructura, pero después promovió esta idea de comunidad de destino de la humanidad, y también la Iniciativa para el Desarrollo Global y la Iniciativa para la Seguridad Global. La última de ellas, la Iniciativa de la Civilización Global, como que sintetiza todas las otras iniciativas y tiene que ver con una manera de buscar la salida para la complejidad que está viviendo el mundo. Pero también yo quiero resaltar que no es solo una propuesta teórica la que plantea Xi Jinping, sino que tiene objetivos y resultados concretos, y quiero destacar el proceso de mediación que ha tenido China en las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, que nos muestra el camino a seguir en el plano internacional”, dijo el embajador argentino.

Asimismo, señaló que si uno ve cómo está estructurado hoy el orden mundial, la mayoría de los países, sobre todo los que están con mayores asimetrías en materia de desarrollo, están reclamando un mundo más justo, más equilibrado y realmente multilateral, donde no haya la imposición de ninguna potencia. “En ese sentido, estamos muy de acuerdo con la filosofía que propone el presidente Xi Jinping en estos tres instrumentos fundamentales, que, como yo digo, si uno puede ver el núcleo espiritual de estas tres iniciativas, es esta comunidad de destino de la humanidad”, añadió.

“A mí me tocó participar de la Cumbre de la Modernización, donde hubo un mensaje del presidente Xi Jinping, pero también un discurso muy interesante del canciller Qin Gang, y él planteaba precisamente esto, que la modernización no es que haya ricos y pobres, sino que la prosperidad alcance a todos los segmentos. Es lo que se llama el desarrollo de alta calidad y parece que estas iniciativas buscan eso a escala global. Tenemos que construir esta comunidad de destino compartido teniendo en cuenta estas premisas, pero que el desarrollo sea accesible a todos”, apuntó Vaca Narvaja.

Desarrollo de alta calidad

Sobre el concepto de la modernización china, el embajador Sabino Vaca Narvaja también tiene su propia comprensión. Él expresó a China Hoy que entre Argentina y China, además de comercio, hay muchísima transferencia de tecnología, “y eso para nosotros es lo que llamamos el desarrollo de calidad, porque la innovación tecnológica es el corazón del desarrollo de la calidad, orientado al bienestar de las personas”.

“Yo recuerdo las palabras del canciller Qin Gang, en el sentido de que si el desarrollo no es beneficioso para todos, no sirve. No sirve si genera concentración de riqueza. Entonces, me parece que ahí está el sentido último de lo que se llama desarrollo de calidad. Y el proceso de modernización tampoco sirve si genera asimetría dentro de los países. Entonces, estamos hablando de un concepto que nos interesa mucho porque es un concepto de modernización integral, donde el desarrollo es compartido. Yo creo que esta es la clave del concepto de modernización de China”, consideró el embajador.

El canciller chino, Qin Gang, ha mencionado que en las últimas décadas el crecimiento de China ha tenido mucho más volumen que todo el Grupo de los Siete (G7) acumulado. Eso marca una pauta de crecimiento y China está teniendo una postura muy responsable en el plano internacional. “En este sentido, yo destaco la asociación del BRICS. Argentina en las últimas reuniones ha ya iniciado su proceso de incorporación al BRICS”, resaltó Vaca Narvaja. “Destaco el Nuevo Banco de Desarrollo, que ahora es liderado por la expresidenta Dilma Rousseff, y estas son las arquitecturas nuevas de un mundo que necesitamos, que no esté basado, por ejemplo, en el plano financiero en la especulación, sino que esté basado en el desarrollo productivo. Entonces, estas iniciativas y el modelo de desarrollo chino tienen mucho para aprender de nuestros países en el sistema de hacia dónde está orientado el avance tecnológico, hacia dónde están orientadas las fuerzas financieras al desarrollo productivo”, mencionó.

“Estas son las propuestas que creo que compartimos muchos de los países con estas tres iniciativas fundamentales en el plano internacional, pero que recoge mucho de la experiencia china. Y China también va avanzando en función de los desafíos y las complejidades de un mundo que va cambiando permanentemente. Lo estamos viendo cuando China transfiere tecnología, cuando China pone a disposición todo su desarrollo de imágenes satelitales. Ese me parece que es el camino y, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático es una lucha que tenemos que dar en el concierto de las naciones, no la podemos dar los países aislados”, concluyó.

