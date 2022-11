Menores detenidos por agresión con arma blanca

La Municipalidad de Arrecifes informa que, con motivo de trasladarse el Día del Empleado Municipal (8 de noviembre), las dependencias administrativas del municipio no abrirán sus puertas el próximo lunes 7 de noviembre, por lo que no habrá atención de caja. A su vez se garantiza a los vecinos las prestaciones esenciales, que contarán con las guardias correspondientes a fin de no entorpecer el normal funcionamiento de los servicios públicos y de salud. RECOLECCION DE RESIDUOS EL LUNES La Dirección de Servicios Generales comunica que, el día lunes 7 de […]