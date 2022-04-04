Se dio a conocer el listado completo de las familias que recibirán su escritura mañana
FAMILIAS BENEFICIADAS CON LAS ESCRITURAS GESTIONADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES
Desde la Oficina de Prensa de la Municipalidad se difunció el listado completo de los titulares de las viviendas que serán beneficiadas con la firma de la escritura.
Las viviendas corresponden a distintos barrios de Arrecifes, entre los que se incluye Todd y Viña, y una gran cantidad de Barrio El Lago.
Se espera la presencia del Gobernador bonaerense en el acto de entrega, Axel Kicillof, aunque esto aún no ha sido confirmado desde la oficina del primer mandatario provincial.
ABACA, WALTER ROBERTO
ABALO, MARIA LORENA
ABARRATEGUI, ELENA BEATRIZ
ABARRATEGUI, GASTON
ABBADIE, MARIA LORENA
ABELDAÑO, MARIA ALEJANDRA
ABRAN, LUISA BEATRIZ
ABRANOVICH, NORMA OLGA
ACEVEDO, GIL VICENTE
ACOSTA, ANDREA PAOLA
ACOSTA, MARIANA ESTHER
ACOSTA, NELIDA RAQUEL
ACOSTA, SANDRA ANDREA ELIZABETH
ACTIS, LIDIA ESTER
AGUERO, CARLOS ALBERTO
AGUILANTE, MARCELA INES
AGUIRRE, CLAUDIO DAMIAN
AGUIRRE, VIVIANA ELSA
ALASIO, MARIA GRACIELA
ALBARRACIN,SILVINA INES
ALBORNOZ,NORMA LILIANA
ALBORNOZ,RICARDO RAMON
ALBORNOZ,SILVIA MARÍA
ALBORNOZ,SILVIO GUALBERTO
ALI,ANDREA PAULA
ALVARADO,MABEL MARCELINA
ALVAREZ,ENZO ADRIAN
ALVAREZ,SANDRA VERONICA
ALVIGINI,MARIA ELENA
ALVINO,MARTA ALICIA
AMANTE,PAOLA VALERIA
ANTUNA,GERMAN ALEJANDRO
ARAGUZ,EDUARDO FACUNDO
ARELLANO,EMILIO JESUS
ARELLANO,LUCAS GASTON
ARELLANO,SUSANA MARIA
ARIÑO,MARIA ROSA
ARRIGO,SERGIO FABIAN
ARROSPIDE,LILIANA MABEL
ASTUDILLO,EDUARDO ANTONIO
ASTUDILLO,GRACIELA BEATRIZ
AYUSO,MARIA FLORENCIA
BADIAS,JORGE BERNARDO
BAHAMONDE,JOSE MARIA
BALBI,ANTONIO LORENZO
BALDOMAR,LAURA MARIA ELVIRA
BAMONDE,LUCIA GISELE
BARBIERI,MAURO EZEQUIEL
BARBOZA,CARLOS ARIEL
BARO,DANIELA ELIZABET
BARRETO,MONICA JUDITH
BARRIENTOS,TAMARA MARICEL
BARRIOS,JORGE BENEDICTO
BARROSO,MAURO MATIAS
BARROZO,ROMINA SOLEDAD
BASTIDA,DELIA ANGELA
BATALLA,ALEJANDRO
BAU,LUCIA
BAU,SOFIA
BAZAN,AVELINO JORGE
BENAVIDEZ,LILIANA MABEL
BENEDETTI,PEDRO LUIS
BENITEZ,LIDIA ELENA
BENITEZ,MARIA CRISTINA
BENITEZ,MARIA LUJAN
BENITEZ,NELIDA ANGELICA
BERARDI,MARIELA SILVINA
BERGES,FABIAN ANTONIO
BERGES,KARINA ALEJANDRA
BERTELLI,NILDA TERESA
BETHULAR,LILIANA BEATRIZ
BIAGGI,NICOLAS PATRICIO
BILBAO,NESTOR RENE
BIZZIO,MONICA CELESTE
BOGADO,RAMONA ESTHER
BOLDOVICH,RUBEN OSCAR
BORGEAU,ELISABET MARTA
BORTOLUSSI,HUGO EDUARDO
BOUVIER,GISELA ELIZABET
BRHANOVIC,SILVINA ALEJANDRA
BUESSIO,STELLA MARIS
BURGOS,CLAUDIO FERNANDO
BUSTOS,HECTOR EMERSON GABRIEL
BUSTOS,MARIA ELENA
BUSTOS,PASCACIO OSCAR
BUSTOS,ROSANA INES
BUZZALINO,GUSTAVO FABIAN
CABRAL,GRACIELA LILIANA
CABRERA,ARMANDO SANTIAGO
CABRERA,JULIO DANIEL
CABRERA,NORBERTO HERNAN
CABRERA,PAULA BEATRIZ
CALVIÑO,CARINA CLAUDIA ELIZABETH
CAMARANO,NELIDA ESTER
CAMINO,GISELA VANESA
CAMINOS,PAOLA DANIELA
CAMOS,GLADYS MABEL
CAMOS,LUIS ALBERTO
CANEVARI,DAMIAN EZEQUIEL
CARBAJALES,SUSANA EMILCE
CARDENAS,NORA GRACIELA
CARDOSO,CARMEN ISABEL
CARDOZO,MARGARITA DEL CARMEN
CARDOZO,ROSA ESTER
CARLUCCIO,CARLOS MARCELO
CARRICABERRI,VERONICA
CARUSILLO,DANIEL FERNANDO
CASARAVILLA,MARIA ALEJANDRA
CASAS,FACUNDO GABRIEL
CASERES,MARIA DEL CARMEN
CASTILLO,DANIELA NOEMI
CASTILLO,SILVANA ARACELI
CASTRO,AUGUSTO FABIAN
CASTRO,JUAN ALEJANDRO
CASTRO,MIRIAM PAOLA
CASTRO,NORMA AGUSTINA
CAVALLO,SERGIO FABIAN
CEJAS,AZUCENA ROSARIO
CELLOTTO,DIANA DORA
CEMARELLI,ANA ALEJANDRA
CHAMORRO,DORA ISABEL
CHAMORRO,SERGIO OMAR
CHAPERON,RICARDO ALBERTO
CHAPPE CAUBET,MARIANA SOLEDAD
CHAPPE CAUBET,MARTIN EZEQUIEL
CHAZARRETA,FELIX ALBERTO
CHAZARRETA,RAQUEL NELIDA
CLADERA,JOSE ANTONIO
CLERICI,CARMEN BEATRIZ
CLERICI,PABLO CÉSAR
COCERES,PEDRO LORENZO
COLORA,RAMON MANUEL
CONTRERAS,MARIA ALEJANDRA
CONTRERAS,TERESA INES
CORDERO,ANGELICA MABEL
CORDERO,ANIBAL RICARDO
CÓRDOBA,JOSÉ EDUARDO
CORDOBA,MARIA EUGENIA
CORDONE,CECILIA BEATRIZ
CORDONE,JORGELINA MABEL
CORIA,FLAVIA PAOLA
CORRADI,LUIS HECTOR
CORTI,LORENZO HUGO
CORTI,SILVINA ANDREA
CORVALAN,LAURA BETINA
COS,RICARDO OSCAR
CUEBAS,ISIDRO
CUERVO,MARIA LUJAN
CULICINIO,MIGUEL ANGEL
DALLE PRANE,VÍCTOR HUGO
DARIGO,MARIANA PAOLA
DE CLAUDIO,CARLOS MARTIN
DE LA TORRE,EDELMIRA PAULINA
DE MATEO,NATALIA VANESA
DEVITTA,CLEMENTINA ROSA
DEZA,GASTON CESAR
DI PALMA,DARIO HECTOR
DIAZ,CARMEN SUSANA
DIESER,CLAUDIA RAQUEL
DOMICCI SAYAL,MELINA
DOMICCI,JULIO DARIO
DOMINE,CLAUDIA NOEMI
DOMINE,OSCAR ALBERTO
DONNOLA,GUILLERMINA
DOVAL,SEBASTIAN
DRLJE,SANDRA EDITH
DUARTE,CESAR GUSTAVO
DUARTE,CLAUDIO HECTOR
DUARTE,MARTIN ALEJANDRO
DUNNE,JUAN GUSTAVO
DURAN,NORMA DELIA
ELIAS,MIGUEL ANGEL
ERBES,HILARIO ORLANDO
ERCOLI,CINTIA BELEN
ESCOLA,CAROLINA
ESPINOSA,EDUARDO OMAR
ESPINOSA,FERNANDO DANIEL
ETEROVICH,ROCIO PAOLA
EVANGELISTI,SANDRA EDITH
FALCO,MONICA RAQUEL
FALCON,JORGE ANTONIO
FARIAS,EDISON JOSE MARIA
FARIAS,STELLA MARIS
FARÍAS,VANINA ALDANA
FERNANDEZ JANYAR,RICARDO PRIMITIVO
FERNANDEZ MONSERRAT,DAIANA ROMINA
FERNANDEZ,CLAUDIA SUSANA
FERNANDEZ,JOSE ANTONIO
FERRE,MIGUEL ANGEL
FERRETTI,MARIA LUISA
FERREYRA,SILVINA MABEL
FERRI,ADRIANA EDITH
FERRI,CRISTINA BEATRIZ
FIGUERA,PILAR ESTHER
FIGUEROA,MARCELO ANTONIO
FLANIGAN,JUAN JOSE
FLANIGAN,VERONICA PAOLA
FOLMER,YANINA DANIELA
FRANCHI,STELLA MARIS
FRANCO,ANGELA ISOLINA
FRANCO,LUIS IGNACIO
FRANCO,MARTA INES
FRANCO,MIRIAM GRACIELA
FRANCO,RITA ALDA
FRATINO,SUSANA MAFALDA
FREDES,JUAN CARLOS
FREDES,MARIA BELEN
GABILONDO GONZALEZ,CINTIA ROMINA
GAITAN,JOSE LUIS
GALLINO,OSVALDO ALFREDO
GALLINO,SEBASTIAN
GALVAN,LIDIA MABEL
GAMIETEA,ROBERTO EDUARDO
GARAVENTO,STELLA MARIS
GARCIA,CATALINA INOCENCIA
GARCIA,LIDIA GUADALUPE
GARCIA,LUCIA DEL CARMEN
GARCIA,SERGIO MANUEL
GAUD,DOMINGO WALTER
GAUNA,ADRIANA LUJAN
GAUNA,MARCELA ALEJANDRA
GEDDA,FABIO RENE
GEDDA,LUIS RUBEN
GEDDA,RUBEN DARIO
GENGA,NORMA PRIMAVERA
GEREZ,RUBEN DARIO
GERVAN,RICARDO GUSTAVO
GIACONE,OSCAR ISIDORO
GIACUMINO,MARÍA ELSA
GIMENEZ,EDUARDO MERCED
GOMEZ,ELENA JAQUELINA
GOMEZ,HILDA DE JESUS
GOMEZ,MARIA CECILIA
GOMEZ,RAMON ROGELIO
GONGORA,EUGENIO MARTIN
GONGORA,NORMA NELLY
GONGORA,SUSANA INES
GONZALEZ,ALICIA ALEJANDRA
GONZALEZ,CIRILO ENRIQUE
GONZALEZ,CLAUDIA GRACIELA
GONZÁLEZ,EDITH LORENA
GONZALEZ,EVA CARINA
GONZALEZ,HUMBERTO OSCAR
GONZALEZ,JOSE ROMAN
GONZALEZ,JULIAN ENRIQUE
GONZALEZ,LAURA YANINA
GONZALEZ,LUIS ALFREDO
GONZALEZ,MIGUEL ANGEL
GONZALEZ,MIRTA NOEMI
GONZALEZ,OSCAR MANUEL
GONZALEZ,ROSA ANA TERESA
GONZALEZ,WALTER DAMIAN
GONZALEZ,WALTER DAMIAN
GOROSITO,ERICA MABEL
GOYMIL,GILDA FABIANA
GRISARO,CLARA TERESA
GUERRERO,ANA MARISA
GUERRERO,ANDREA
GUERRERO,RAUL ALEJANDRO
GUEVARA,MARIA FERNANDA
GUILLERMO CAUBET,NAIQUEN INDIRA
GUOLO,MIGUEL FRANCISCO
GUOLO,ROMINA ELIZABETH
HAUFF,MARTA
HERNANDORENA,NELIDA CARMEN
HERNANDORENA,NORA
INSAURRALDE,ELIANA MARICEL
IOCOLANO,GABRIELA
IRAOLA,CARLOS ALBERTO
ISMAEL,HILDA ESTER
JAIME,ANTONIA MARGARITA
JANYAR,JOSE GABRIEL
JEPSEN,IRMA
JIMENEZ,NORMA MARGARITA
KEMERER,STELLA MARIS
KIENAN,PATRICIA BEATRIZ
LACOSTE,ELENA LUCIA
LAFUENTE,GRACIELA NOEMÍ
LAREZ,NILDA CECILIA
LARROCA,MONICA PATRICIA
LARROCA,NORMA GLADYS
LENCINA,LUCIANA JIMENA
LESCANO,MIGUEL ALBERTO
LETTE,CLAUDIO DANIEL
LETTE,PABLO
LIGA,MONICA ALICIA
LOBATO,JORGE ALBERTO
LOBO,SANDRA ESTER
LOLO,ENZO BERNARDO
LOPEZ,ANDREA DAIANA
LOPEZ,GABRIELA MARIANA
LOPEZ,IVANA HAIFFA CONSUELO
LOPEZ,LORENA PATRICIA
LOPEZ,MARTIN ORLANDO
LOPEZ,NELIDA BARTOLA
LOPEZ,RUBEN MARIO
LORENZO,FRANCISCA CELICA
LOURENÇO CIDADES,MARIA TERESA
LOZANO,ATILIO JAVIER
LUCCIARINI,GUSTAVO JOSE
LUCERO,GRISELDA MABEL
LUNA,GRISELDA EVANGELINA
LUNA,JUAN CARLOS
LYNCH,RODRIGO MARTÍN
MAGGI,PAULINA MÓNICA
MALVASO,DIANA BEATRIZ
MANASSERO,CLAUDIA ALEJANDRA
MANCHEGO,OSCAR EDUARDO
MANCINI,ELIANA NOEMI
MANCINI,LEONARDO JOSÉ
MANFREDI,MARIANA SOLEDAD
MANSILLA,ELSA AURORA
MANSILLA,MARIO LUCAS
MARRAISO,HERNAN EDUARDO
MARTIN,LEONOR BEATRIZ
MARTINEZ HANLEY,LILIA GRACIELA
MARTINEZ,BEATRIZ JORGELINA
MARTINEZ,JUANA VICENTA
MARTINEZ,NILDA ISABEL
MARTINEZ,NILDA OFELIA
MAXIT,NORA LORENA
MEDINA,CARLOS ALBERTO
MEDINA,DANIEL OMAR
MEDINA,ERNESTO OSCAR
MEDINA,MONICA ALEJANDRA
MEDINA,ROSANA ANDREA
MEDINA,ROSANA HAYDEE
MENDEZ,MARIELA SILVINA
MENDOZA,ANDREA SOLEDAD
MENDOZA,CECILIA GABRIELA
MENDOZA,CLAUDIA PATRICIA
MENDOZA,FERNANDO EZEQUIEL
MENDOZA,VERONICA ALEJANDRA
MEREGALLI,LETICIA KARINA
MERLO,JAVIER EDGARDO
MESTRE,CECILIA ELVIRA
MIELGO,ENRIQUE
MILACHI,CESAR ANTONIO
MILACHI,SANDRA MABEL
MILONE,ALDANA IRMA EDITH
MILONE,DOMINGO RAUL
MINICHIELLO,MARIA DEL CARMEN
MIRANDA,MONICA MABEL
MIRANDA,NORA AZUCENA
MITCHELL,PABLO ALEJANDRO
MOISELLO,ALBERTO FABIÁN
MOISELLO,GABRIEL HORACIO
MOLINA ALZAGA,MARCELO FABIAN
MOLINARI,VERONICA ANDREA
MOLLE,VANESA NATALIA
MONACCI,ARIEL ALBERTO
MONCHO,NORMA STELLA
MONTEVERDE,AMILCAR EZEQUIEL
MONTREZA,ELIDA SONIA
MONZON,ISABEL
MORALES,JOSE RUBEN
MORALES,SANDRA GRACIELA
MORAN,ALFREDO ARIEL
MORDINI,LIDIA AZUCENA
MOTTA,OSCAR HECTOR
OLMOS,NESTOR OBDULIO
ONUFRI,ARIEL JUAN
ORDEN,ROSANA NELLY
ORONA,MIRTA ALEJANDRA
OROZCO,HECTOR ANTONIO
OROZCO,SABRINA
ORSI,LAURA ISABEL
ORTIZ,DAMIAN JORGE
ORTIZ,DAMIAN JORGE
ORTIZ,JUAN ROMAN
ORTIZ,OSCAR EDUARDO
OVIEDO,MARIA ALEJANDRA
PACCAPELO,ANDRES OSCAR
PACE,ENRIQUE RUBENS
PACHECO,ALBERTO RAMON
PAGANI,ROBERTO ADRIAN
PALAVECINO,CECILIA YANINA
PALAVECINO,NESTOR RUBEN
PALMISANO,BEATRIZ IRENE
PAN,MARINA ISABEL
PARODI,ALICIA ISABEL
PEDEMONTE,FRANCISCO
PERALTA,TOMAS DESIDERIO
PEREYRA,STELLA MARIS
PEREZ,ALFONSINA MARGARITA
PEREZ,ARIEL RAUL PEREZ,ARIEL RAUL
PEREZ,MARIO ARIEL
PERONO GAROFFO,GUILLERMO DANIEL
PERRONE,ROSANA SILVINA
PESOA,CRISTIAN MANUEL
PETTINARI,MÓNICA EDITH
PEZOLI,JUAN LUIS
PICCININI,MARIA JOSEFA
PIEDRACUEVA,VALERIA SUSANA
PINTO,MARIA BRIGIDA
PISTOL,IVES FABIÁN
PONCE,EDUARDO URBANO
PONCE,LUISA ISABEL
PONCE,OSVALDO MARTIN
POZAL,BIBIANA HAYDEE
POZAL,ESTELA LUISA
POZO,ISIDRO DOMINGO
PUCHETTI,JORGE ANIBAL
PUJOL,SILVANA EDITH
QUARLERI,ADRIAN
QUINTERO,MIRTA GRACIELA
QUIROGA,LEANDRO ADRIAN
QUIROGA,NESTOR LUIS
QUIROGA,PAULA EMILIA
RAMIREZ,CATALINA AURORA
RAMIREZ,CIPRIANO
RAMIREZ,MARIA JOSE
RAMIREZ,MARTHA INES
RAMIREZ,PATRICIA VERONICA
RAMOS,LUIS AGUSTIN
RAMOS,MARIA CAROLINA
RAPACCHI,MATIAS HECTOR
REARTE,NORMA BEATRIZ
REYES,JUAN JOSE
REYNOSO,SUSANA MARTA
RIARTE,MARÍA CECILIA
RICARDO,JONATAN DAMIAN
RINGUELET,REBECA SONIA
RIOS,HORACIO ALBERTO
ROCHA,MARIA EUGENIA
RODRIGUEZ,ANGELA MABEL
RODRIGUEZ,DAMIAN ORLANDO
RODRIGUEZ,ELSA ROSA
RODRIGUEZ,HECTOR LEONEL
RODRIGUEZ,JESUS JAVIER
RODRIGUEZ,JUAN CARLOS
RODRIGUEZ,LAURA CLARA
RODRIGUEZ,LILIANA BEATRIZ
RODRIGUEZ,MARÍA LORENA
RODRIGUEZ,MARIA MARGARITA EVANGELINA
RODRIGUEZ,MIRTA SILVIA
ROHR,CARMEN TERESA
ROLDAN,MIGUEL ANGEL
ROLON ROLON,LICIA CONCEPCION
ROMERO,DIEGO GUILLERMO
ROMERO,ELENA BEATRIZ
ROMERO,JUAN JOSE
ROMERO,MARTIN ALBERTO
ROMERO,NESTOR EDUARDO
ROTHMUND,VANESSA PAULINA
ROUX,FLORENCIA VANINA
RUIZ DIAZ,PABLINA
RUIZ SCHEFFER,MARIA MICAELA
RUIZ,MANUEL OCTAVIO
RUIZ,ROXANA NORA
SALAS,LETICIA VERONICA
SALAS,MARIA DE LOS ANGELES
SALAS,MARIA GERMANA
SALAZAR,CLAUDIA LILIANA
SALES,MARIA TERESA
SANCHEZ,ANALIA VERONICA
SANCHEZ,MARIA CLEMENTINA
SANDA,VICENTA CATALINA
SANTARELLI,LILIANA MONICA
SANTI,EVA ESTHER
SARE NEGRI,EZEQUIEL EDUARDO
SAYAL,CLARA RAQUEL
SAYAL,MARIA FERNANDA
SCALORA,JULIO CESAR ARFIO
SCHNEIDER,NANCY DEL CARMEN
SEIZ,MIRIAM KARINA
SEIZ,VIVIANA BEATRIZ
SEMPE,EVELIN
SILVA,DANIEL OMAR
SIMO,ESTELA NOEMÍ
SLAWISKI,DANIEL HUGO
SMITH,LAURA KARINA
SOCO,CRISTIAN MIGUEL
SOLIS,ELBA ALICIA
SONZINI HERRERA,NOELIA HAYDEE
SOSA,ARNOLDO OSCAR
SOSA,MARÍA ELENA
SOTELO,DEBORA ELIZABET
SOTO,ELIDA MABEL
SULLIVAN,MARIA ELENA
TABARES,LILIAN SOLEDAD
TABARES,ROBERTO DANIEL
TABORDA,CLAUDIA SUSANA
TAPIA,JOSE LUIS
TAPIA,JOSE LUIS
TEXEIRA,JOSÉ LUIS
TOHA,VALERIA SOLEDAD
TOLEDO,JUANA BERTA
TOMASI,PAULA VERONICA
TORRES,ARIEL ERNESTO
TORRES,DELIA ESTER
TORRES,MARIA LAURA
TORRES,VIRGINIA ELISA
TOTONI,MARCOS
TOVANI,EUGENIO EDUARDO
TUFO,CARLA LUCIANA
ULLUA,PATRICIA GABRIELA
VALDEZ,ALDO ALBERTO
VALDEZ,JORGELINA LIDIA
VALLEJOS,VERONICA VIVIANA
VAQUERO,GRACIELA ESTER
VARELA,JOSÉ LUIS
VARGAS,DANIEL JAVIER
VARGAS,RENEE ESTELA
VEIRAS,VANESA VIVIANA
VELAZQUEZ,ALCIDES ISMAEL
VELLON,ANA MARIA
VELLON,CRISTIAN ANDRES
VELLON,MARCELA FABIANA
VELLON,OLGA GRACIELA
VELLON,RICARDO
VERON,MARTIN ANTONIO
VICCINI,LILIA GRICELDA
VILAPLANA,ANA MARIA
VILCHES,ERNESTO RAMON
VILLA,CECILIA PATRICIA
VILLA,CRISTINA DEL VALLE
VILLA,LAURA SUSANA
VILLA,YANINA PENELOPE
VILLAFAÑE,ROMINA
VILLALBA,AZUCENA FABIOLA
VILLALBA,MARIA LORENA
VILLALBA,PAULA ASUNCION
VILLANUEVA,ROSA VIVIANA
VIRRETO,MARIA SOLEDAD
VISCIARELLI,CRISTIAN ARISTIDES
ZABALA,MARIO EDUARDO
ZALAZAR,ELISA ROSA
ZALLOCCO,JORGE ALBERTO
MOTTA,OSCAR HECTOR
MUÑOZ,ANDREA PAOLA
MUÑOZ,DANIEL ALFREDO
MUÑOZ,JUAN DOMINGO
MUÑOZ,LUCAS MARTÍN
MUÑOZ,MARIELA ALEJANDRA
MURPHY,HILDA TERESITA
MURPHY,NATALIA LORENA
MUSANTI,EUSEBIO JUAN
NADAL,ARIEL ALBERTO
NAYAS,SILVIA FELISA
NICOLICH,JORGE DANIEL
OCHOA,JUAN MANUEL
OJEDA,ELEONORA NOELIA
OJEDA,GASTON ALEJANDRO
OLIVA,MARIA CECILIA
OLIVA,MARISA BEATRIZ
OLIVA,PATRICIA NATALIA
OLIVARES,JUAN ANTONIO
OLMOS,MARIA DE LAS MERCEDES
ZAZO,SANTIAGO VICENTE
ZELAYA,MARIA ANGELICA
ZELAYA,MARIA ANGELICA
ZUVILIVIA,JUAN JOSE