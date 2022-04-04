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Se dio a conocer el listado completo de las familias que recibirán su escritura mañana

4 abril, 2022 15:45 0 comentarios

FAMILIAS BENEFICIADAS CON LAS ESCRITURAS GESTIONADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES  

Desde la Oficina de Prensa de la Municipalidad se difunció el listado completo de los titulares de las viviendas que serán beneficiadas con la firma de la escritura.

Las viviendas corresponden a distintos barrios de Arrecifes, entre los que se incluye Todd y Viña, y una gran cantidad de Barrio El Lago.

Se espera la presencia del Gobernador bonaerense en el acto de entrega, Axel Kicillof, aunque esto aún no ha sido confirmado desde la oficina del primer mandatario provincial.

ABACA, WALTER ROBERTO

ABALO, MARIA LORENA

ABARRATEGUI, ELENA BEATRIZ

ABARRATEGUI, GASTON

ABBADIE, MARIA LORENA

ABELDAÑO, MARIA ALEJANDRA

ABRAN, LUISA BEATRIZ

ABRANOVICH, NORMA OLGA

ACEVEDO, GIL VICENTE

ACOSTA, ANDREA PAOLA

ACOSTA, MARIANA ESTHER

ACOSTA, NELIDA RAQUEL

ACOSTA, SANDRA ANDREA ELIZABETH

ACTIS, LIDIA ESTER

AGUERO, CARLOS ALBERTO

AGUILANTE, MARCELA INES

AGUIRRE, CLAUDIO DAMIAN

AGUIRRE, VIVIANA ELSA

ALASIO, MARIA GRACIELA

ALBARRACIN,SILVINA INES

ALBORNOZ,NORMA LILIANA

ALBORNOZ,RICARDO RAMON

ALBORNOZ,SILVIA MARÍA

ALBORNOZ,SILVIO GUALBERTO

ALI,ANDREA PAULA

ALVARADO,MABEL MARCELINA

ALVAREZ,ENZO ADRIAN

ALVAREZ,SANDRA VERONICA

ALVIGINI,MARIA ELENA

ALVINO,MARTA ALICIA

AMANTE,PAOLA VALERIA

ANTUNA,GERMAN ALEJANDRO

ARAGUZ,EDUARDO FACUNDO

ARELLANO,EMILIO JESUS

ARELLANO,LUCAS GASTON

ARELLANO,SUSANA MARIA

ARIÑO,MARIA ROSA

ARRIGO,SERGIO FABIAN

ARROSPIDE,LILIANA MABEL

ASTUDILLO,EDUARDO ANTONIO

ASTUDILLO,GRACIELA BEATRIZ

AYUSO,MARIA FLORENCIA

BADIAS,JORGE BERNARDO

BAHAMONDE,JOSE MARIA

BALBI,ANTONIO LORENZO

BALDOMAR,LAURA MARIA ELVIRA

BAMONDE,LUCIA GISELE

BARBIERI,MAURO EZEQUIEL

BARBOZA,CARLOS ARIEL

BARO,DANIELA ELIZABET

BARRETO,MONICA JUDITH

BARRIENTOS,TAMARA MARICEL

BARRIOS,JORGE BENEDICTO

BARROSO,MAURO MATIAS

BARROZO,ROMINA SOLEDAD

BASTIDA,DELIA ANGELA

BATALLA,ALEJANDRO

BAU,LUCIA

BAU,SOFIA

BAZAN,AVELINO JORGE

BENAVIDEZ,LILIANA MABEL

BENEDETTI,PEDRO LUIS

BENITEZ,LIDIA ELENA

BENITEZ,MARIA CRISTINA

BENITEZ,MARIA LUJAN

BENITEZ,NELIDA ANGELICA

BERARDI,MARIELA SILVINA

BERGES,FABIAN ANTONIO

BERGES,KARINA ALEJANDRA

BERTELLI,NILDA TERESA

BETHULAR,LILIANA BEATRIZ

BIAGGI,NICOLAS PATRICIO

BILBAO,NESTOR RENE

BIZZIO,MONICA CELESTE

BOGADO,RAMONA ESTHER

BOLDOVICH,RUBEN OSCAR

BORGEAU,ELISABET MARTA

BORTOLUSSI,HUGO EDUARDO

BOUVIER,GISELA ELIZABET

BRHANOVIC,SILVINA ALEJANDRA

BUESSIO,STELLA MARIS

BURGOS,CLAUDIO FERNANDO

BUSTOS,HECTOR EMERSON GABRIEL

BUSTOS,MARIA ELENA

BUSTOS,PASCACIO OSCAR

BUSTOS,ROSANA INES

BUZZALINO,GUSTAVO FABIAN

CABRAL,GRACIELA LILIANA

CABRERA,ARMANDO SANTIAGO

CABRERA,JULIO DANIEL

CABRERA,NORBERTO HERNAN

CABRERA,PAULA BEATRIZ

CALVIÑO,CARINA CLAUDIA ELIZABETH

CAMARANO,NELIDA ESTER

CAMINO,GISELA VANESA

CAMINOS,PAOLA DANIELA

CAMOS,GLADYS MABEL

CAMOS,LUIS ALBERTO

CANEVARI,DAMIAN EZEQUIEL

CARBAJALES,SUSANA EMILCE

CARDENAS,NORA GRACIELA

CARDOSO,CARMEN ISABEL

CARDOZO,MARGARITA DEL CARMEN

CARDOZO,ROSA ESTER

CARLUCCIO,CARLOS MARCELO

CARRICABERRI,VERONICA

CARUSILLO,DANIEL FERNANDO

CASARAVILLA,MARIA ALEJANDRA

CASAS,FACUNDO GABRIEL

CASERES,MARIA DEL CARMEN

CASTILLO,DANIELA NOEMI

CASTILLO,SILVANA ARACELI

CASTRO,AUGUSTO FABIAN

CASTRO,JUAN ALEJANDRO

CASTRO,MIRIAM PAOLA

CASTRO,NORMA AGUSTINA

CAVALLO,SERGIO FABIAN

CEJAS,AZUCENA ROSARIO

CELLOTTO,DIANA DORA

CEMARELLI,ANA ALEJANDRA

CHAMORRO,DORA ISABEL

CHAMORRO,SERGIO OMAR

CHAPERON,RICARDO ALBERTO

CHAPPE CAUBET,MARIANA SOLEDAD

CHAPPE CAUBET,MARTIN EZEQUIEL

CHAZARRETA,FELIX ALBERTO

CHAZARRETA,RAQUEL NELIDA

CLADERA,JOSE ANTONIO

CLERICI,CARMEN BEATRIZ

CLERICI,PABLO CÉSAR

COCERES,PEDRO LORENZO

COLORA,RAMON MANUEL

CONTRERAS,MARIA ALEJANDRA

CONTRERAS,TERESA INES

CORDERO,ANGELICA MABEL

CORDERO,ANIBAL RICARDO

CÓRDOBA,JOSÉ EDUARDO

CORDOBA,MARIA EUGENIA

CORDONE,CECILIA BEATRIZ

CORDONE,JORGELINA MABEL

CORIA,FLAVIA PAOLA

CORRADI,LUIS HECTOR

CORTI,LORENZO HUGO

CORTI,SILVINA ANDREA

CORVALAN,LAURA BETINA

COS,RICARDO OSCAR

CUEBAS,ISIDRO

CUERVO,MARIA LUJAN

CULICINIO,MIGUEL ANGEL

DALLE PRANE,VÍCTOR HUGO

DARIGO,MARIANA PAOLA

DE CLAUDIO,CARLOS MARTIN

DE LA TORRE,EDELMIRA PAULINA

DE MATEO,NATALIA VANESA

DEVITTA,CLEMENTINA ROSA

DEZA,GASTON CESAR

DI PALMA,DARIO HECTOR

DIAZ,CARMEN SUSANA

DIESER,CLAUDIA RAQUEL

DOMICCI SAYAL,MELINA

DOMICCI,JULIO DARIO

DOMINE,CLAUDIA NOEMI

DOMINE,OSCAR ALBERTO  

DONNOLA,GUILLERMINA  

DOVAL,SEBASTIAN  

DRLJE,SANDRA EDITH  

DUARTE,CESAR GUSTAVO  

DUARTE,CLAUDIO HECTOR  

DUARTE,MARTIN ALEJANDRO  

DUNNE,JUAN GUSTAVO  

DURAN,NORMA DELIA  

ELIAS,MIGUEL ANGEL  

ERBES,HILARIO ORLANDO  

ERCOLI,CINTIA BELEN  

ESCOLA,CAROLINA  

ESPINOSA,EDUARDO OMAR  

ESPINOSA,FERNANDO DANIEL  

ETEROVICH,ROCIO PAOLA  

EVANGELISTI,SANDRA EDITH  

FALCO,MONICA RAQUEL  

FALCON,JORGE ANTONIO  

FARIAS,EDISON JOSE MARIA  

FARIAS,STELLA MARIS  

FARÍAS,VANINA ALDANA  

FERNANDEZ JANYAR,RICARDO PRIMITIVO  

FERNANDEZ MONSERRAT,DAIANA ROMINA  

FERNANDEZ,CLAUDIA SUSANA  

FERNANDEZ,JOSE ANTONIO  

FERRE,MIGUEL ANGEL  

FERRETTI,MARIA LUISA  

FERREYRA,SILVINA MABEL  

FERRI,ADRIANA EDITH  

FERRI,CRISTINA BEATRIZ  

FIGUERA,PILAR ESTHER  

FIGUEROA,MARCELO ANTONIO  

FLANIGAN,JUAN JOSE  

FLANIGAN,VERONICA PAOLA  

FOLMER,YANINA DANIELA  

FRANCHI,STELLA MARIS  

FRANCO,ANGELA ISOLINA  

FRANCO,LUIS IGNACIO  

FRANCO,MARTA INES  

FRANCO,MIRIAM GRACIELA  

FRANCO,RITA ALDA  

FRATINO,SUSANA MAFALDA  

FREDES,JUAN CARLOS  

FREDES,MARIA BELEN  

GABILONDO GONZALEZ,CINTIA ROMINA  

GAITAN,JOSE LUIS  

GALLINO,OSVALDO ALFREDO  

GALLINO,SEBASTIAN  

GALVAN,LIDIA MABEL  

GAMIETEA,ROBERTO EDUARDO  

GARAVENTO,STELLA MARIS  

GARCIA,CATALINA INOCENCIA  

GARCIA,LIDIA GUADALUPE  

GARCIA,LUCIA DEL CARMEN  

GARCIA,SERGIO MANUEL  

GAUD,DOMINGO WALTER  

GAUNA,ADRIANA LUJAN  

GAUNA,MARCELA ALEJANDRA  

GEDDA,FABIO RENE  

GEDDA,LUIS RUBEN  

GEDDA,RUBEN DARIO  

GENGA,NORMA PRIMAVERA  

GEREZ,RUBEN DARIO  

GERVAN,RICARDO GUSTAVO  

GIACONE,OSCAR ISIDORO  

GIACUMINO,MARÍA ELSA  

GIMENEZ,EDUARDO MERCED  

GOMEZ,ELENA JAQUELINA  

GOMEZ,HILDA DE JESUS  

GOMEZ,MARIA CECILIA  

GOMEZ,RAMON ROGELIO  

GONGORA,EUGENIO MARTIN  

GONGORA,NORMA NELLY  

GONGORA,SUSANA INES  

GONZALEZ,ALICIA ALEJANDRA  

GONZALEZ,CIRILO ENRIQUE  

GONZALEZ,CLAUDIA GRACIELA  

GONZÁLEZ,EDITH LORENA  

GONZALEZ,EVA CARINA  

GONZALEZ,HUMBERTO OSCAR  

GONZALEZ,JOSE ROMAN  

GONZALEZ,JULIAN ENRIQUE  

GONZALEZ,LAURA YANINA  

GONZALEZ,LUIS ALFREDO  

GONZALEZ,MIGUEL ANGEL  

GONZALEZ,MIRTA NOEMI  

GONZALEZ,OSCAR MANUEL  

GONZALEZ,ROSA ANA TERESA  

GONZALEZ,WALTER DAMIAN  

GONZALEZ,WALTER DAMIAN  

GOROSITO,ERICA MABEL  

GOYMIL,GILDA FABIANA  

GRISARO,CLARA TERESA  

GUERRERO,ANA MARISA  

GUERRERO,ANDREA  

GUERRERO,RAUL ALEJANDRO  

GUEVARA,MARIA FERNANDA  

GUILLERMO CAUBET,NAIQUEN INDIRA  

GUOLO,MIGUEL FRANCISCO  

GUOLO,ROMINA ELIZABETH  

HAUFF,MARTA  

HERNANDORENA,NELIDA CARMEN  

HERNANDORENA,NORA  

INSAURRALDE,ELIANA MARICEL  

IOCOLANO,GABRIELA  

IRAOLA,CARLOS ALBERTO  

ISMAEL,HILDA ESTER  

JAIME,ANTONIA MARGARITA  

JANYAR,JOSE GABRIEL  

JEPSEN,IRMA  

JIMENEZ,NORMA MARGARITA  

KEMERER,STELLA MARIS  

KIENAN,PATRICIA BEATRIZ  

LACOSTE,ELENA LUCIA  

LAFUENTE,GRACIELA NOEMÍ  

LAREZ,NILDA CECILIA  

LARROCA,MONICA PATRICIA  

LARROCA,NORMA GLADYS  

LENCINA,LUCIANA JIMENA  

LESCANO,MIGUEL ALBERTO  

LETTE,CLAUDIO DANIEL  

LETTE,PABLO  

LIGA,MONICA ALICIA  

LOBATO,JORGE ALBERTO  

LOBO,SANDRA ESTER  

LOLO,ENZO BERNARDO  

LOPEZ,ANDREA DAIANA  

LOPEZ,GABRIELA MARIANA  

LOPEZ,IVANA HAIFFA CONSUELO  

LOPEZ,LORENA PATRICIA  

LOPEZ,MARTIN ORLANDO  

LOPEZ,NELIDA BARTOLA  

LOPEZ,RUBEN MARIO  

LORENZO,FRANCISCA CELICA  

LOURENÇO CIDADES,MARIA TERESA  

LOZANO,ATILIO JAVIER  

LUCCIARINI,GUSTAVO JOSE  

LUCERO,GRISELDA MABEL  

LUNA,GRISELDA EVANGELINA  

LUNA,JUAN CARLOS  

LYNCH,RODRIGO MARTÍN  

MAGGI,PAULINA MÓNICA  

MALVASO,DIANA BEATRIZ  

MANASSERO,CLAUDIA ALEJANDRA  

MANCHEGO,OSCAR EDUARDO  

MANCINI,ELIANA NOEMI  

MANCINI,LEONARDO JOSÉ  

MANFREDI,MARIANA SOLEDAD  

MANSILLA,ELSA AURORA  

MANSILLA,MARIO LUCAS  

MARRAISO,HERNAN EDUARDO  

MARTIN,LEONOR BEATRIZ  

MARTINEZ HANLEY,LILIA GRACIELA  

MARTINEZ,BEATRIZ JORGELINA  

MARTINEZ,JUANA VICENTA  

MARTINEZ,NILDA ISABEL  

MARTINEZ,NILDA OFELIA  

MAXIT,NORA LORENA  

MEDINA,CARLOS ALBERTO  

MEDINA,DANIEL OMAR  

MEDINA,ERNESTO OSCAR  

MEDINA,MONICA ALEJANDRA  

MEDINA,ROSANA ANDREA  

MEDINA,ROSANA HAYDEE  

MENDEZ,MARIELA SILVINA  

MENDOZA,ANDREA SOLEDAD  

MENDOZA,CECILIA GABRIELA  

MENDOZA,CLAUDIA PATRICIA  

MENDOZA,FERNANDO EZEQUIEL  

MENDOZA,VERONICA ALEJANDRA  

MEREGALLI,LETICIA KARINA  

MERLO,JAVIER EDGARDO  

MESTRE,CECILIA ELVIRA  

MIELGO,ENRIQUE  

MILACHI,CESAR ANTONIO  

MILACHI,SANDRA MABEL  

MILONE,ALDANA IRMA EDITH  

MILONE,DOMINGO RAUL  

MINICHIELLO,MARIA DEL CARMEN  

MIRANDA,MONICA MABEL  

MIRANDA,NORA AZUCENA  

MITCHELL,PABLO ALEJANDRO  

MOISELLO,ALBERTO FABIÁN  

MOISELLO,GABRIEL HORACIO  

MOLINA ALZAGA,MARCELO FABIAN  

MOLINARI,VERONICA ANDREA  

MOLLE,VANESA NATALIA  

MONACCI,ARIEL ALBERTO  

MONCHO,NORMA STELLA  

MONTEVERDE,AMILCAR EZEQUIEL  

MONTREZA,ELIDA SONIA  

MONZON,ISABEL  

MORALES,JOSE RUBEN  

MORALES,SANDRA GRACIELA  

MORAN,ALFREDO ARIEL  

MORDINI,LIDIA AZUCENA  

MOTTA,OSCAR HECTOR  

OLMOS,NESTOR OBDULIO  

ONUFRI,ARIEL JUAN  

ORDEN,ROSANA NELLY  

ORONA,MIRTA ALEJANDRA  

OROZCO,HECTOR ANTONIO  

OROZCO,SABRINA  

ORSI,LAURA ISABEL  

ORTIZ,DAMIAN JORGE  

ORTIZ,DAMIAN JORGE  

ORTIZ,JUAN ROMAN  

ORTIZ,OSCAR EDUARDO  

OVIEDO,MARIA ALEJANDRA  

PACCAPELO,ANDRES OSCAR  

PACE,ENRIQUE RUBENS  

PACHECO,ALBERTO RAMON  

PAGANI,ROBERTO ADRIAN  

PALAVECINO,CECILIA YANINA  

PALAVECINO,NESTOR RUBEN  

PALMISANO,BEATRIZ IRENE  

PAN,MARINA ISABEL  

PARODI,ALICIA ISABEL  

PEDEMONTE,FRANCISCO  

PERALTA,TOMAS DESIDERIO  

PEREYRA,STELLA MARIS  

PEREZ,ALFONSINA MARGARITA  

PEREZ,ARIEL RAUL PEREZ,ARIEL RAUL  

PEREZ,MARIO ARIEL  

PERONO GAROFFO,GUILLERMO DANIEL  

PERRONE,ROSANA SILVINA  

PESOA,CRISTIAN MANUEL  

PETTINARI,MÓNICA EDITH  

PEZOLI,JUAN LUIS  

PICCININI,MARIA JOSEFA  

PIEDRACUEVA,VALERIA SUSANA  

PINTO,MARIA BRIGIDA  

PISTOL,IVES FABIÁN  

PONCE,EDUARDO URBANO  

PONCE,LUISA ISABEL  

PONCE,OSVALDO MARTIN  

POZAL,BIBIANA HAYDEE  

POZAL,ESTELA LUISA  

POZO,ISIDRO DOMINGO  

PUCHETTI,JORGE ANIBAL  

PUJOL,SILVANA EDITH  

QUARLERI,ADRIAN  

QUINTERO,MIRTA GRACIELA  

QUIROGA,LEANDRO ADRIAN  

QUIROGA,NESTOR LUIS  

QUIROGA,PAULA EMILIA  

RAMIREZ,CATALINA AURORA  

RAMIREZ,CIPRIANO  

RAMIREZ,MARIA JOSE  

RAMIREZ,MARTHA INES  

RAMIREZ,PATRICIA VERONICA  

RAMOS,LUIS AGUSTIN  

RAMOS,MARIA CAROLINA  

RAPACCHI,MATIAS HECTOR  

REARTE,NORMA BEATRIZ  

REYES,JUAN JOSE  

REYNOSO,SUSANA MARTA  

RIARTE,MARÍA CECILIA  

RICARDO,JONATAN DAMIAN  

RINGUELET,REBECA SONIA  

RIOS,HORACIO ALBERTO  

ROCHA,MARIA EUGENIA  

RODRIGUEZ,ANGELA MABEL

RODRIGUEZ,DAMIAN ORLANDO  

RODRIGUEZ,ELSA ROSA  

RODRIGUEZ,HECTOR LEONEL  

RODRIGUEZ,JESUS JAVIER  

RODRIGUEZ,JUAN CARLOS  

RODRIGUEZ,LAURA CLARA  

RODRIGUEZ,LILIANA BEATRIZ  

RODRIGUEZ,MARÍA LORENA  

RODRIGUEZ,MARIA MARGARITA EVANGELINA  

RODRIGUEZ,MIRTA SILVIA  

ROHR,CARMEN TERESA  

ROLDAN,MIGUEL ANGEL  

ROLON ROLON,LICIA CONCEPCION  

ROMERO,DIEGO GUILLERMO  

ROMERO,ELENA BEATRIZ  

ROMERO,JUAN JOSE  

ROMERO,MARTIN ALBERTO  

ROMERO,NESTOR EDUARDO  

ROTHMUND,VANESSA PAULINA  

ROUX,FLORENCIA VANINA  

RUIZ DIAZ,PABLINA  

RUIZ SCHEFFER,MARIA MICAELA  

RUIZ,MANUEL OCTAVIO  

RUIZ,ROXANA NORA  

SALAS,LETICIA VERONICA  

SALAS,MARIA DE LOS ANGELES  

SALAS,MARIA GERMANA  

SALAZAR,CLAUDIA LILIANA  

SALES,MARIA TERESA  

SANCHEZ,ANALIA VERONICA  

SANCHEZ,MARIA CLEMENTINA  

SANDA,VICENTA CATALINA  

SANTARELLI,LILIANA MONICA  

SANTI,EVA ESTHER  

SARE NEGRI,EZEQUIEL EDUARDO  

SAYAL,CLARA RAQUEL  

SAYAL,MARIA FERNANDA  

SCALORA,JULIO CESAR ARFIO  

SCHNEIDER,NANCY DEL CARMEN  

SEIZ,MIRIAM KARINA  

SEIZ,VIVIANA BEATRIZ  

SEMPE,EVELIN  

SILVA,DANIEL OMAR  

SIMO,ESTELA NOEMÍ  

SLAWISKI,DANIEL HUGO  

SMITH,LAURA KARINA  

SOCO,CRISTIAN MIGUEL  

SOLIS,ELBA ALICIA  

SONZINI HERRERA,NOELIA HAYDEE  

SOSA,ARNOLDO OSCAR  

SOSA,MARÍA ELENA  

SOTELO,DEBORA ELIZABET  

SOTO,ELIDA MABEL  

SULLIVAN,MARIA ELENA  

TABARES,LILIAN SOLEDAD  

TABARES,ROBERTO DANIEL  

TABORDA,CLAUDIA SUSANA  

TAPIA,JOSE LUIS  

TAPIA,JOSE LUIS  

TEXEIRA,JOSÉ LUIS  

TOHA,VALERIA SOLEDAD  

TOLEDO,JUANA BERTA  

TOMASI,PAULA VERONICA  

TORRES,ARIEL ERNESTO  

TORRES,DELIA ESTER  

TORRES,MARIA LAURA  

TORRES,VIRGINIA ELISA  

TOTONI,MARCOS  

TOVANI,EUGENIO EDUARDO  

TUFO,CARLA LUCIANA  

ULLUA,PATRICIA GABRIELA  

VALDEZ,ALDO ALBERTO  

VALDEZ,JORGELINA LIDIA  

VALLEJOS,VERONICA VIVIANA  

VAQUERO,GRACIELA ESTER  

VARELA,JOSÉ LUIS  

VARGAS,DANIEL JAVIER  

VARGAS,RENEE ESTELA  

VEIRAS,VANESA VIVIANA  

VELAZQUEZ,ALCIDES ISMAEL  

VELLON,ANA MARIA  

VELLON,CRISTIAN ANDRES  

VELLON,MARCELA FABIANA  

VELLON,OLGA GRACIELA  

VELLON,RICARDO

VERON,MARTIN ANTONIO  

VICCINI,LILIA GRICELDA  

VILAPLANA,ANA MARIA  

VILCHES,ERNESTO RAMON  

VILLA,CECILIA PATRICIA  

VILLA,CRISTINA DEL VALLE  

VILLA,LAURA SUSANA  

VILLA,YANINA PENELOPE  

VILLAFAÑE,ROMINA  

VILLALBA,AZUCENA FABIOLA  

VILLALBA,MARIA LORENA  

VILLALBA,PAULA ASUNCION  

VILLANUEVA,ROSA VIVIANA  

VIRRETO,MARIA SOLEDAD  

VISCIARELLI,CRISTIAN ARISTIDES  

ZABALA,MARIO EDUARDO  

ZALAZAR,ELISA ROSA  

ZALLOCCO,JORGE ALBERTO  

MOTTA,OSCAR HECTOR  

MUÑOZ,ANDREA PAOLA  

MUÑOZ,DANIEL ALFREDO  

MUÑOZ,JUAN DOMINGO  

MUÑOZ,LUCAS MARTÍN  

MUÑOZ,MARIELA ALEJANDRA  

MURPHY,HILDA TERESITA  

MURPHY,NATALIA LORENA  

MUSANTI,EUSEBIO JUAN  

NADAL,ARIEL ALBERTO  

NAYAS,SILVIA FELISA  

NICOLICH,JORGE DANIEL  

OCHOA,JUAN MANUEL  

OJEDA,ELEONORA NOELIA  

OJEDA,GASTON ALEJANDRO  

OLIVA,MARIA CECILIA  

OLIVA,MARISA BEATRIZ  

OLIVA,PATRICIA NATALIA  

OLIVARES,JUAN ANTONIO  

OLMOS,MARIA DE LAS MERCEDES  

ZAZO,SANTIAGO VICENTE  

ZELAYA,MARIA ANGELICA  

ZELAYA,MARIA ANGELICA  

ZUVILIVIA,JUAN JOSE

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