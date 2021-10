La Provincia publicó los números oficiales de las PASO. Cómo quedaron los números locales

El pasado 12 de septiembre, cuando terminaba la jornada en la que los argentinos acudimos a las urnas para definir las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los festejos por el resultado sonaban en -por lo menos- tres sedes partidarias, aunque es probable que hubiese una cuarta.

En la calle Moreno al 200, los socialistas con Sebastián Reigosa a la cabeza pudieron festejar que con presupuesto muy bajo y luchando contra los dos partidos más grandes, no sólo consiguieron ingresar a la general -para lo que hacían falta muy pocos votos- sino que pudieron comenzar a soñar con la posibilidad de ingresar al Concejo con al menos un concejal.

En Calle Moreno 54, la casa radical, el festejo duró todo el escrutinio, mesa por mesa, cuando los resultados dieron ganador a la lista radical de Paqui Bóveda dentro del frente Juntos en prácticamente todas las planillas, y con esto superaba además a su contrincante interno, la lista de Fernando Bouvier.

En la Av. Merlassino hubo dos festejos, el de la lista de Bouvier en Merlassino al 600, si lo supieron entender desde un principio, tenían motivos para festejar. Consiguieron un altísimo porcentaje de votos en la interna y en la general, cuando tenían enfrente al oficialismo local y la lista del oficialismo nacional y provincial.

Y en Merlassino al 300, el Frente Todos con la lista de la Tana Di Palma, festejaban que habrían superado por siete votos a una de las listas de sus rivales «Juntos», sin tener en cuenta que en realidad, estaba muy debajo del frente Juntos que suma dos listas. De todas formas, tampoco superó ninguna de las dos.

LLEGARON LOS NUMEROS DEFINITIVOS

Todos los números que conocimos en el recuento local sufrieron alguna variación cuando se publicaron los números definitivos de la Provincia. Así, los seis partidos que presentaron candidatos a concejal en nuestra ciudad sumaron algún voto al resultado provisorio, algunos más que otros.

JUNTOS:

Paqui Bóveda – Provisorio: 4.524 | Definitivo: 4.643 – (119 votos más)

Fernando Bouvier – Provisorio: 3.291 | Defiitivo: 3.332 – (41 votos más)

Total: Provisorio: 7.815 | Definitivo: 4.621 (160 votos más)

TODOS

Tana Di Palma – Provisorio: 4.498 | Definitivo: 4.621 – (123 votos más)

VAMOS POR VOS

Sebastián Reigosa – Provisorio: 1.960 | Definitivo: 2003 – (43 votos más)

AVANZA LIBERTAD

Oscar Zaffaroni – Provisorio: 1.096 | Definitvo: 1.154 – (58 votos más)

PARTIDO FEDERAL

Marisa Massello – Provisorio: 304 | Definitivo: 310 – (6 votos más)

DOS MAS DOS NO ES CUATRO

Cuando se evalúa el resultado de las primarias, no se puede suponer que en la general los partidos repetirán los números de votos conseguidos; pueden subir o bajar y los partidos que tuvieron internas no siempre deberán sumar todas listas para calcular el resultado de la general.

De hecho, ya Massello, del Partido Federal, expresó su apoyo a la lista de Sebastián Reigosa. Tampoco dos más dos es cuatro acá, por lo tanto no se sabe si los 310 votos del PF irán directamente a Vamos por Vos que va a las generales con optimismo y la posibilidad de incorporar un concejal puede ser una interesante invitación a quien entiende que es importante una voz distinta en el Cuerpo Deliberativo.

Con respecto al oficialismo local, Juntos comenzará la campaña con la foto de los candidatos de ambas listas. ¿Sumarán la misma cantidad de votos que por separado?

El Frente Todos, a nivel local, estará anclado a lo que suceda con el Gobierno Nacional y el Provincial a pesar de que en las primarias hubo 114 más a Diputados Provinciales y 121 más a Diputados Nacionales que decidieron votar a otros candidatos a Concejales. Si a nivel nacional ha puesto el gobierno al nuevo gabinete a trabajar para revertir el resultado de las primarias con medidas «simpáticas», el Peronismo local no cuenta con la posibilidad de demostrar esos cambios ya que no es gobierno en Arrecifes.

LOS CORTES DE LISTAS EN LOS RESULTADOS DEFINITIVOS

JUNTOS

Votos a concejal: 7.975 | Votos a Dip. Nacionales: 8.278 | Votos a Dip. Provinciales: 8188

TODOS

Votos a concejal: 4.621 | Votos a Dip. Nacionales: 4.742 | Votos a Dip. Provinciales: 4.735

VAMOS POR VOS

Votos a concejal: 2.003 | Votos a Dip. Nacionales: 1.294 | Votos a Dip. Provinciales: 1.328

AVANZA LIBERTAD

Votos a concejal: 1.154 | Votos a Dip. Nacionales: 1.096

PARTIDO FEDERAL

Votos a concejal: 310 | Votos a Dip. Nacionales: 240 | Votos a Dip. Provinciales: 254

La gente cortó boletas. El corte benefició notablemente a Sebastián Reigosa que consiguió 709 votos más que su candidato a diputado nacional y 675 más que su candidato a diputado provincial. Sin dudas hubo una voluntad muy notoria del apoyo al candidato local. En el caso del resto de los partidos, sólo el Partido Federal tuvo más votos a nivel local, mientras que Juntos, Todos y Avanza Libertad obtuvieron menos votos.

A esto tenemos que sumar el hecho de que los votos en blanco llegaron a números interesantes y que le gustaría capitalizar a cualquier partido.

BLANCOS: A concejal: 1.758 | A Dip. Nacionales: 890 | A Dip. Provinciales: 2.218

Junto a los votos en blanco, gente que acudió a votar pero decidió no apoyar a ningún candidato, hay que sumarle aquellos que no fueron a votar en las primarias y si lo harán en las generales, lo que se supone que de ser infalibles las encuestas, la encuesta de septiembre nos da un porcentaje de votantes nuevos que no volcarán la balanza en números porcentuales hacia ninguno de los candidatos.

