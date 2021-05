¿El hall central de la Nueva Secundaria corre riesgo de derrumbe?

Ya se han tomado medidas para restringir el acceso y circulación bajo la losa de ingreso del edificio de la Escuela N° 6 en el sector que también es utilizado como Salón de Usos Multiples.

Se supo que un informe técnico realizado recientemente, confirmaría el riesgo de derrumbe de la losa de la nueva Escuela Secundaria, por lo que se comenzaría a trabajar en la reconstrucción de la misma, tarea que demandaría una suma superior a los 2,5 millones de pesos, gasto que probablemente sea solventado con el dinero del Fondo Educativo que le corresponde a la ciudad.

¿Y cuales serían los motivos por los que hoy, a sólo seis años de su construcción, la losa presentaría problemas? Tal vez no estaría lejos buscar los motivos en los cambios que el proyecto sufrió a última hora, si recordamos que las medidas del edificio no incluían el sector del terreno que estaba reservado al Club Rotario. Es posible que al pretender agrandar el edificio, tomar terreno que no le correspondía se llevó puesto los cálculos de resistencia? ¿Hubiese sido más sencilla la utilización de chapas para no exigir la estructura?

Probablemente las preguntas tengan respuestas pero no van a servir para solucionar el problema, sólo poner manos a la obra ahora hará que desaparezca el riesgo para alumnos y para quienes ingresen al edificio.

