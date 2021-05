Covid-19. Sumamos en Arrecifes 67 casos en dos días. 136 activos. ¿Nos bajan a fase 2?

En horas del mediodía de hoy, la secretaría de Salud de la Municipalidad emitió el informe sobre la situación epidemiológica a la fecha, de la que se desprende que contamos con 136 casos activos, frente a los 98 del pasado 17 de mayo. El total de casos desde el comienzo de la pandemia a hoy, subió en dos días de 2855 a 2922.

La información también incluye el dato de los internados en el Hospital Municipal; 19 en total, con el pabellón Sánchez totalmente ocupado y hubo que habilitar para pacientes covid el pabellón clínico, sin pacientes internados en terapia intensiva. Durante el día de hoy se informó también el fallecimiento de una mujer de 94 años diagnosticada con Covid.

La situación de la terapia es la que nos mantiene aún al margen de las localidades más comprometidas, aunque el aumento de casos en poco tiempo no es una buena señal. Si bien es feriado por el 25 de mayo, tal vez con la situación actual, la provincia vuelva a difundir ese día el lugar que ocupamos en la provincia con respecto a las fases. Hasta hoy estamos en fase 3 y no sabemos si descenderemos o no. De todas formas, habrá que esperar la conferencia de prensa de hoy a las 15:00 para saber, dentro de el esquema actual, cuales serán las medidas a tomar para cada fase.

