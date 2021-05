Covid-19 en Arrecifes. Diecisiete nuevos casos en dos días

El robo no es más que un hurto agravado por la fuerza sobre objetos, o por la violencia sobre las personas. El robo calificado por su parte lo es por el uso de arma de fuego o arma blanca, por lesiones, por escalamiento, robo en banda o en despoblado etc. Estos hechos, que cuentan con una pena mayor que un robo simple, parecieran no ser tan grave como para que la justicia de la Provincia de Buenos Aires no deje en libertad a imputados detenidos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Arrecifes acaba de […]