La rusa está en Arrecifes. Llegó la vacuna Sputnik V

Tal como supo la población en las primeras horas de hoy, y como durante la mañana adelantaron todos los medios, hace minutos la Municipalidad informó que 450 dosis de la vacuna Sputnik V llegó a nuestra ciudad para comenzar la vacunación en personal de la salud.

El comunicado oficial aclara que «La campaña de vacunación se encontrará bajo la absoluta supervisión de la Secretaría de Salud del municipio, y en esta primera etapa estarán destinadas a profesionales y personal de la salud». De hecho no podría estar en manos de otra área que no sea la de salud, y no aclaran si alcanza para todos los profesionales y personal de la salud, tampoco si será obligatoria la vacunación o voluntaria para quienes están habilitados a recibirla ni si el personal mayor de 60 años podrá o deberá vacunarse o no.

Por otra parte, tampoco hay información respecto a los plazos, si es que se conocen, para la recepción de las vacunas para el resto de la población.

