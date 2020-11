¿Qué hacemos con nuestros residuos tecnológicos?

Desde un viejo monitor, un teclado, un mouse roto, un modem y hasta un teléfono celular, todo puede convertirse en basura y debemos deshacernos de ello, pero esto significa contaminación, es por eso que desde la Municipalidad se implementa una semana de recolección de residuos tecnológicos. El comunicado de la Municipalidad: «La Municipalidad de Arrecifes comunica que desde el próximo lunes 9 hasta el domingo 15 inclusive, se realizará la colecta de desechos electrónicos y eléctricos de todo tipo (computadoras, aparatos de comunicaciones, monitores, celulares, etc.). Esta iniciativa impulsada en […]

En reclamo de la apertura de la actividad con protocolos convenidos y bajo la consigna «Técnicos por la vuelta al trabajo», el día miércoles 11 se hará una intervención en la Plaza de los dos Congresos, en Buenos Aires, durante la cual se iluminaría el monumento central del paseo. «La idea de la Intervención es visibilizar nuestro rubro, no es una movida opositora hacia al gobierno. Sino una necesidad de volver a trabajar» aclaran en el comunicado que emitieron en las últimas horas. De la misma forma, los técnicos de […]

En la mañana de hoy, el municipio emitió un comunicado oficial a través del cual informa a la población que el próximo lunes no ofrecerá más servicios que los esenciales a través de guardias, ya que el personal festeja el día del empleado municipal. El texto del comunicado: «La Municipalidad de Arrecifes informa que con motivo de trasladarse el Día del Empleado Municipal, las dependencias administrativas del municipio no abrirán sus puertas el próximo lunes 9 de noviembre, por lo que no habrá atención de caja. A su vez se […]