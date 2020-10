Covid-19. Dónde estamos parados?

No lo sabemos. Al menos no con los números exactos que si tuvimos hasta hace apenas una semana.

Desde el pasado lunes Arrecifes no tiene datos sobre la situación en la que nos encontramos con respecto al Covid.19.

Desde la oficina de prensa no se ha emitido ningún comunicado en los últimos días con los datos que emite la Secretaría de Salud de la ciudad.

Si conocemos que la situación dentro del Hospital Municipal Santa Francisca Romana se está tornando más que preocupante.

Se ha cubierto ya la capacidad de internación en el pabellón destinado a pacientes Covid. La sala de Terapia Intensiva (UTI) que en los primeros días contaba con una sola cama aislada para Covid hoy tiene seis camas y ya cinco están ocupadas. Hay profesionales y auxiliares de la salud que han contraído la enfermedad. Las camas para pacientes por otras patologías comienzan a escasear y la atención a los mismos se torna difícil.

Esto nos da cierta idea sobre dónde estamos parados… estamos cerca del horno. ¿Usted lo sabía?

No tenemos ningún interés en asustar a nadie, pero hoy la situación amerita que profundicemos los cuidados, que si no salimos de la fase 4, nos movamos como si estuviésemos en fase 3. No dejar el uso del barbijo y no olvidar que debemos estar a no menos de un metro y medio de cualquiera, lo conozcamos o no. Hemos llegado al peor panorama que se podía esperar: que no alcancen las camas de terapia intensiva y no se sepa como asistir a alguien que no puede respirar. No hablamos de decenas, hablamos de dos pacientes que esta noche necesiten internación en Terapia Intensiva, y Arrecifes no lo puede enfrentar.

Fuera de los números, es importante saber que muchos de los pacientes que han dado positivo, no lo están pasando bien. Quienes han pasado por ello cuentan que la idea de la «gripecita» ya no es creíble, al menos para una parte de los positivos.

Ahora bien. Hemos leído por parte de los anticuarentena que de no ser por los medios de comunicación «nadie sabría sobre el covid-19» intentando afirmar que en realidad la pandemia no existe y sólo es una idea que se instaló desde los medios. En Arrecifes no sería así ya que los medios hace una semana que no informamos nada y el hospital está casi colapsado.

Lo cierto es que si la gente no sabe lo que pasa, no va a estar prevenida, no se va a cuidar; esto puede llevar a la internación o la muerte a más de un vecino. Necesitamos saber para decidir como actuar frente a la situación.

El municipio nos debe la información de los últimos días, es necesario para saber como enfrentar el presente.

