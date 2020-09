Viceministro de Salud de la PBA Nicolás Kreplak: Arrecifes podría restringir algunas actividades

El Viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak dialogó con Mario Zaccaría en la mañana de Sin Corbata luego de visitar El hospital Municipal Santa Fracisca junto a las autoridades municipales.

La visita del funcionario provincial a nuestra ciudad, si bien forma parte de una recorrida por distintos municipios, no es aleatoria, sino que responde al interés de las autoridades por la situación que atravesamos, que no sería la ideal.

Kreplak dijo que preocupa el aumento de casos en nuestra ciudad y confirmó el envío de un respirador para el nosocomio. Asimismo, contempla la posibilidad de enviar camas para agregar a la terapia intensiva para casos Covid agudos.

En su paso por Arrecifes, notó que los arrecifeños estamos «relajados» con respecto a las medidas de prevención y vio muchos vecinos que no utilizan el barbijo en la vía pública. Dijo que no descarta restringir actividades hoy autorizadas, si no se revierte el aumento de casos.

Por otra parte, confirmó que se van a considerar positivos aquellos pacientes con síntomas y que sean convivientes de un caso positivo confirmado por hisopado. Esto hará que el resultado de estos se tengan con inmediatez.

Comente esta nota

comentarios