José Tenorio: «La cuarentena fue un error»

El presidente del Comité de Crisis habló hoy en «Sin Corbata» con Mario Zaccaría sobre la situación arrecifeña frente a la pandemia.

En ese sentido, Tenorio no coincide con la opinión de las autoridades sanitarias, que permanentemente bregan por un mayor cuidado y son temerosos de las aperturas de las distintas actividades, considerando que cada contagio repercute directamente en las salas del Hospital Municipal.

«Ellos están muy preocupados con esta situación, indudablemente, son los responsables del área de salud, pero ellos obviamente ven la parte médica del problema y el comité de crisis y el intendente deben tener una visión global. La cuarentena no es precisamente la solución del caso, sino concientizar al ciudadano. La cuarentena en la Argentina ha sido la más larga y todavía no hemos llegado al pico que anuncian las autoridades.

Con respecto a una modificación en la actitud del Comité de Crisis local, aclaró que «No vamos a trabajar por vaticinios, sino por hechos reales; hoy el Hospital tiene cuatro camas ocupadas, una de UTI y tres comunes, si la situación es distinta no dudaremos en pasar a fase tres». En este punto, Tenorio sólo consideró la situación basado en las camas disponibles y no en el personal que debe atender a los positivos que no se encuentran internados y los hisopados que deben realizar diariamente por casos sospechosos, con profesionales que ha venido sufriendo también los embates de la enfermedad.

Se le consultó al funcionario sobre el límite que tenía previsto el comité para considerar que la capacidad del sistema de salud estaba al borde de colapsar y dijo que esperarían que eso suceda, que por el momento no tienen previsto un porcentaje de camas ocupadas para saber que hacer. «No vamos a hacer cosas por las dudas» dijo Tenorio. Por las dudas es comprar un paraguas aunque no llueva, por las dudas es contratar un seguro para el auto, por las dudas es instalar cámaras de seguridad… por las dudas, tenemos que saber que vamos a hacer si el sistema sanitario colapsa y por las dudas, hay que tomar medidas antes. Eso se llama prevenir. Pre-venir. Venir antes, y si bien para eso se impuso la cuarentena, para prevenir un colapso del sistema sanitario, opinó que «fue un craso error, cansamos a la gente cuando no había todavía casos. Craso error. Esa es mi opinión; fue un craso error. Cinco meses encerrados por las dudas».

Con respecto a un retroceso a fase tres, de lo que ya había hablado el intendente Olaeta en el mismo espacio, al decir que si lo consideraban necesario no estaba descartado, Tenorio dijo que por el momento no pensaban en volver a fase tres, aunque no negó que lo harían si fuese necesario.

Fue consultado por las reuniones clandestinas, sobre todo los fines de semana y dijo que se estaban haciendo actas aunque se mostró desilusionado con la actitud de la gente al respecto; en cuanto a las reuniones al aire libre, aceptó que de hecho están autorizadas, dado que tanto el viejo molino como el promocionado paseo de los puentes tienen una concurrencia numerosa los fines de semana que en muchos casos no respetan distancias ni el uso de barbijos, como la cantidad de comensales en algunas mesas de bares o restaurantes, para lo que dijo que ingresar a los locales y dialogar con la gente era una «solución mágica» que no iban a encarar.

