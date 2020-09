Fiestas privadas y sólo una cama libre en el pabellón Covid. No entendimos nada

En la noche del viernes, el Hospital Municipal llegó a los 13 internados en el pabellón Covid. De las catorce camas disponibles, sólo una estaba libre. La UTI, Unidad de Terapia Intensiva, que cuenta con cinco camas para pacientes con Covid, tenía tres ocupadas, el personal del Hospital arriesgando contagiarse y trabajando hasta 12 horas diarias. Mientras tanto, el personal policial desarmaba tres fiestas privadas con jóvenes que no entendieron. No era la primera vez que policías e inspectores concurrían a los mismos lugares. Eran los de cada fin de […]

A partir de las medidas anunciadas en la mañana del martes por el Intendente Municipal, Javier Olaeta, que incluye el cierre de las actividades a partir de las 18:00, varios comerciantes se pronunciaron en sus redes sociales en contra de la restricción. Por lo que entendemos, no se trata de cerrar comercios, se trata de permitir la circulación de personas -y del virus- en la menor cantidad de horas posibles dentro de la ciudad. Esto hará que haya menos circulación viral y tal vez, en quince días se vean los […]

La Municipalidad de Arrecifes y la Secretaría de Salud informan que en el día de la ayer diez (10) hisopados arrojaron resultado positivo. Por otra parte, respecto a los demás casos que se habían derivado para su estudio, siete (7) hisopados resultaron negativos, y cuarenta y ocho (48) continúan pendientes. Se informa que otras 46 personas a las que no se les realizó el hisopado, presentan síntomas y poseen nexo con casos positivos, se encuentran aisladas y en seguimiento por criterio epidemiológico del equipo médico. Al día de la fecha, […]

En conferencia de prensa, el intendente municipal Javier Olaeta anunció que disminuye nuevamente el horario de atención al público de los comercios hasta las 18:00 y el cierre de los espacios públicos. Asimismo, confirmó la llegada de elementos para el Hospital Municipal por parte del Ministerio de Salud de la Provincia. La situación ha ido empeorando durante las últimas semanas y esto ha levado a tomar medidas que acercan a Arrecifes a la fase 3, si bien esto no se ha confirmado. Por su parte, el Secretario de Gobierno, Sergio […]

Los números pueden darnos una idea de como está la situación epidemiológica de Arrecifes, aunque no es el único parámetro para evaluarlo. Probablemente sea interesante tener un diagnóstico sobre como está psicológicamente la ciudadanía, mientras atraviesa la primera pandemia del siglo. Tener idea de cual es la progresión a futuro es trabajo que combina las probabilidades de acuerdo a lo que viene ocurriendo, y es importante para saber medianamente que ocurrirá. Por el momento, sólo contamos con los números de casos positivos, contados entre activos, recuperados y fallecidos. Así fue […]

Los procesamientos los había dictado el juez Canicoba Corral antes de jubilarse. La Cámara sostuvo que cuando los ex funcionarios fueron indagados, las defensas no tuvieron acceso al expediente La Cámara Federal porteña anuló este jueves los procesamientos de los ex funcionarios macristas Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne, Bernardo Saravia Frias y Javier Iguacel, que había dictado el juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse. Se trata de la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, […]