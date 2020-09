El Municipio intensifica la campaña de prevención

Luego de la recorrida del Intendente Municipal por el Hospital Municipal y la reunión con las autoridades sanitarias locales y de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio ha intensificado la campaña de prevención con mensajes compartidos en sus redes sociales.

Ejemplo de esto es el flyer en el que advierte que, si al contrario de lo que sucede con el Covid, fuesen los jóvenes los más vulnerables, los adultos mayores no dudarían en tomar todas las medidas necesarias para que estos no se contagien. Algo que la juventud muchas veces no tiene en cuenta a la hora de organizar o participar en reuniones que no están permitidas y que aumentan el riesgo de contagio.

Otra parte de la campaña es un video en el que aclara la situación de los contactos estrechos y cuales las medidas a tomar aunque no presenten síntomas, como así también difunde el número de teléfono ante la sospecha de infección, el 0247815404096.

