Patricio Di Palma tiene coronavirus. Reclamo a Alberto Fernández

El excandidato a Intendente de Arrecifes, Patricio Di Palma, acaba de dar positivo para Covid-19 luego de varios días de aislamiento por haber estado en contacto con un paciente positivo.

En las últimas horas subió a su cuenta de Instagram, un video en el que no solo confirma el resultado, sino que pide al Gobierno Nacional, al Ministro de Salud y al Gobernador de la Provincia, que activen los protocolos en casos de personas inmunodeprimidas cuando un familiar o conviviente da positivo.

Ya cuando surgió la sospecha de que podría haberse contagiado, había dicho en su cuenta de twitter: «Le voy a decir una cosa, Señor Presidente, si por cada IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que usted ha pagado hubiese hecho un testeo, hoy hubiésemos testeado a toda la Argentina, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso, no se cuales son los motivos, me hubiera gustado que me llamen. Yo le gané a La Cámpora y sin embargo ellos están todos trabajando y conmigo nadie se comunicó».

Patricio habla desde el lugar de padre con una hija que recibió un transplante y su situación es riesgosa frente al coronavirus.

«Hoy tengo que estar esperando un testeo pago por mi, me parece que este no es el cambio que queríamos de los argentinos. Yo confié en usted señor Presidente, espero que no me defraude».

Al recibir el resultado positivo publicó un video en el que se muestra temeroso por el resultado del hisopado que le realizaron a su hija luego de haber sabido de su condición y solicita que a aquellas personas inmunosuprimidas que conviven con un positivo, se le inicie el protocolo aunque no tenga síntomas. «Me queda rezar para que a mi hija le de negativo. Le agradezco al Dr. Mondino (Secetario de Salud de Arrecifes), al Dr. Monina (Director del Hospital de Arrecifes)». Agregó que con un hisopado se pueden salvar vidas, «esto es para que lo vea la gente que hoy está al mando de la política -y no para criticar, sino para construir- para que lo escuchen y hagan el cambio en los protocolos».

