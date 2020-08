Los contadores de Arrecifes dicen adiós a Chito Giay

El 25 de julio, en Arrecifes teníamos cinco casos activos y cuatro recuperados. Estábamos en fase cinco y nos cansamos de anunciar que los hisopados enviados al Maiztegui daban negativos. Ya parecía un capricho hisopar a pacientes que no tenían nada. Los casos que se sucedieron desde esa fecha nos hicieron volver oficialmente a fase cuatro, aunque en la práctica la ciudad se mueve como desconociendo los contagios. No quedan, prácticamente, localidades en la provincia, que no cuenten con casos positivos de coronavirus, y muy pocos conservan la fase cinco, […]