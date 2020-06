Salto:»La gente está colapsada porque no hizo lo que tenía que hacer»

La Directora del Hospital de Salto, Dra Myrna Rebottaro ofreció una conferencia de prensa en la vecina localidad en compañía del Comité de Crisis de esa localidad.

Confirmó en principio los catorce casos positivos, tres negativos y once hisopados de los que se aguarda resultado. Por otra parte, contó dieciseis sospechosos por realizar que se harán en el día de mañana.

Por otra parte dijo que tienen ya 500 personas en aislamiento, por lo que llamó a la población de Salto a la reflexión, recomendando que se queden en sus casas, a fin de evitar la transimisión comunitaria.

La médica dijo que los casos tienen relación entre si, por lo que todavía no se habla de transmisión comunitaria, sino de un «cluster». Esto significa que no habrá vuelta atrás en la fase en la que se encuentra Salto, siempre con el cumplimiento de medidas que ya son conocidas. Aislamiento social, barbijo y lavado de manos. Resaltó que si se puede salir a caminar, esto no significa que puedan ir de visitas ni a festejar un cumpleaños.

Dijo que de las consultas de los afectados, resulta que los saltenses no han dejado la costumbre de compartir el mate, siendo que desde el comienzo de la pandemia se sabe que esto no se puede hacer.

Solicitó a los vecinos que estén atentos a los síntomas, y notó que muchos vecinos, a pesar de los días pasados, aún mucha gente no los conoce. Así resaltó que el dolor de garganta está casi siempre presente junto a la fiebre, para lo cual, los vecinos deben tomarse la temperatura. Pidió entonces que la gente, cuando tenga síntomas debe reportarlos. En este punto, dijo que quienes tuvieron síntomas y no los reportaron fueron los que provocaron el desborde de casos.

Luego explicó como está organizado el sistema de salud de Salto para enfrentar la situación, habiendo reservado una entrada del hospital para los pacientes con síntomas relacionados con Covid y otras dos entradas serán una para pediatría y otra para adultos sin síntomas respiratorios.

Por otra parte aclaró que el Hospital está preparado para la ocasión, con la compra necesaria de insumos, capacitación de personal y con el apoyo de la Provincia.

Dijo Rebottaro que la gente está «colapsada» por la ansiedad y el temor. «La gente está asustada porque no hizo lo que tenía que hacer. Lamentablemente, en el recorrido que hemos hecho en estas últimas 48 horas de todos los casos, hubo mucha irresponsabilidad. La gente no cumplió con las medidas. Esa es una realidad, así que el Hospital no está colapsado y el personal tampoco. Estamos tomando las medidas, y necesitamos que sepan que tienen que ser pacientes, respetar los tiempos. Los errores que se cometieron, ya se cometieron, lo que tenemos que hacer ahora es seguir por el camino firme. Necesitamos conciencia, paciencia, conducta colaborativa y empatía con los enfermos y el equipo de salud. Eso es lo que les pedimos».

Por último resaltó que los pacientes que dieron positivo se en cuentran atendidos y bien, con síntomas leves; «sólo hay una persona internada con fiebre pero se lo internó por factores de riesgo».

Agregó que se están tomando algunas determinaciones en base a consultas que se están realizando con el Comité de infectología y con la Sociedad Argentina de Infectología.

