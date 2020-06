El intendente de Lomas de Zamora positivo de Covid-19

El bloque de concejales del Frente de Todos de nuestra ciudad ha emitido un comunicado, en apoyo a la situación que atraviesa el intendente de Salto al presentarse el primer caso autóctono de coronavirus en la vecina localidad. En el texto se habla del personal al que el «poder empresario los ubica en una riesgosa disyuntiva entre cuidar su salud y no perder su fuente de trabajo» y de la dura lucha que viene afrontando el intendente «contra los fuertes intereses económicos» aludiendo a Bagley «sin dejar de reconocer lo […]

El Municipio ya ha anunciado varias medidas que nos han llevado a una fase de cuarentena bastante flexible, y por cierto -excepto los tres casos importados- en Arrecifes venimos bien. En las últimas semanas hemos podido abrir prácticamente todos los comercios de la ciudad y el horario de funcionamiento fue ampliándose, desde las 16:00 hasta las 18:00 a partir de hoy para el cierre. No obstante esto, aún no hay total libertad para salir de la casa, sino para ir a un comercio y se recomienda que sea las veces […]

«Queridos compañeros, a partir de esta noche no se presenten a trabajar. Dio positivo el hisopado que estábamos esperando, no el de Carmen de Areco (sino) el de acá de Salto, asi que a partir del turno de las 9 de la noche no se presenten a trabajar porque estamos entrando a parar la fábrica.» El mensaje fue recibido por el personal de Balgey en los últimos minutos. Se aguardan medidas de la Secretaría de Salud del vecino municipio, de la empresa del Senasa y del Ministerio de Salud de […]