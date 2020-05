Marcos salió a pedalear

Llegó a la revista Perfil que lo publicó en su sitio web con el título «Indignación en Arrecifes con Marcos Di Palma por violar la cuarentena en bicicleta».

El dato le habría llegado al medio por una denuncia anónima, acompañado de una foto de Marcos en bicicleta, desplazándose por Ruta 51 con ropa deportiva, cuando en el partido no está permitida la actividad física al aire libre fuera de nuestras casas.

Perfil habló con el concejal Jorge Eterovich -Frente de Todos, como Marcos Di Palma- quien «reconoció que el enojo en la comunidad es grande y hasta los propios ciclistas profesionales expresan su malestar».

Eterovich agregó » «Hoy hay una cuarentena y hay que cumplirla. A mí también me gusta pedalear pero no salgo y así la mayoría, no corresponde. El día que lo habiliten es una cosa, hoy no se puede. Es violar la cuarentena» .

En la nota, el autor recuerda que su hermano Patricio tiene ya una denuncia porhaber sido descubierto cuando sobrevolaba en un avión ultraliviano la ciudad de Arrecifes. El personal policial lo interceptó al verlo descender a la vera de la ruta 191, intervino de oficio, notificó a Di Palma -quien se negó a firmar la infracción- y dio intervención al Juzgado Federal de San Nicolás. En ese momento, el fiscal federal Matías Di Lello quedó a cargo de la causa y ordenó no disponer medida privativa de libertad pero sí que Di Palma cumpliera con el aislamiento obligatorio.

En diálogo con Perfil, Eterovich destacó que existe un gran descontento de la población por algunas de las medidas restrictivas, pero las está cumpliendo lo mismo, «Los ciclistas están indignados porque no pueden entrenar la mayoría. Imaginate que vos sos ciclista, competís y no podes salir de tu casa y un aficionado sale sin ningún problema. Molestó mucho» agregó Eterovich.

