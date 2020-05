Arrecifes: ¿Los resultados negativos nos dicen que aquí no pasa nada?

Probablemente fueron los días en los que más preocupación se vio en las redes sociales con respecto a las posibilidades de un caso de coronavirus en Arrecifes. Cinco casos sospechosos y a la vez la noticia de que en San Antonio de Areco se confirmaron diez casos en un sólo día, sumando un total de 17 positivos desde la llegada del virus Covid-19 a la Argentina. Los últimos seis casos en estudio dieron negativos igual que todos los anteriores. Por ahora, Arrecifes duerme tranquilo. A veces, demasiado.

Los ciclos del estado de ánimo de los arrecifeños ha sido muy lógico. El comienzo de la cuarentena, temerosos del contagio, y considerando el operativo que a nivel nacional se había montado, con móviles policiales y vehículos municipales advirtiendo con altavoces la necesidad de quedarnos en casa, nos dio la idea de la dimensión del problema que afectaba al mundo entero.

Pasados los días, los resultados negativos de los sucesivos casos sospechosos, más las apertura de los comercios y la flexibilización en algunos lugares de la provincia, nos llevaron a dudar de la verdadera necesidad de tantos cuidados en Arrecifes y nos comenzamos a relajar.

La duda que todos tenemos es, si hay que dejar de cuidarse porque no hay ningún caso, o gracias a que nos estamos cuidando todavía no los hay. Lo cierto es que hay un Decreto Nacional que establece pautas para moverse y desde la Provincia y los Municipios están adoptando medidas acordes a la situación de cada lugar.

Ahora, probablemente volverá a pasar; los hisopados dieron negativos, la sensación de que aquí no pasa nada y volveremos a relajarnos. Lo cierto es que más allá de las directivas de las autoridades de salud, somos nosotros, sólo nosotros, los que tenemos en nuestras manos la responsabilidad de tomar las medidas de prevención para no contagiarnos y no contagiar a otros.

