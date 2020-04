Insólito consejo para frenar el contagio en Colón

Por no cumplir con el horario establecido La Municipalidad de Arrecifes procedió a la clausura del supermercado aduciendo que el mismo no ha cumplido con el horario de cierre de las 16:00 hs. establecido por el municipio para todas las actividades permitidas durante el tiempo de cuarentena. Al respecto, emitió un comunicado: «La Municipalidad de Arrecifes a través de la dirección de Tránsito e Inspecciones, informa que en el día de la fecha se procedió a clausurar el Autoservicio Don Luis, ubicado sobre calle Irlanda, al no cumplir con el […]