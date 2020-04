Cuidado con el cuento del Tio. Vuelven a intentar una estafa, esta vez con el IFE

La imágen del perfil del estafador, que de hecho es una foto falsa.

Ya la semana pasada, una vecina recibió el llamado de una persona que, aduciendo que era de ANSES, le indicaba que se llegara al banco, y que aguardara instrucciones en el cajero automático para que se le acredite un dinero.

La misma situación se dio en repetidas oportunidades con vecinos de nuestra ciudad, muchos de ellos jubilados y ahora, beneficiarios del IFE.

En las últimas horas, una vecina denunció el hecho en su cuenta de facebook y captó una imagen de la pantalla que difundió para que conociéramos el número y la fotografía que tiene el teléfono desde el que están llamando. El número en esta oporotunidad fue el 011 2697 5673.

No es a primera vez que las autoridades advierten sobre esta situación. Sabiendo que no todos tenemos acceso a la información que se publica en las redes sociales, aquellos que conocemos el caso, advirtamos a nuestros familiares y vecinos, si son mayores y no manejan medios digitales con más razón, para que nadie más sea víctima de estos delincuentes.

