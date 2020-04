¿Cuántos arrecifeños nos vamos a contagiar con COVID-19?

Viendo un video informativo sobre la situación de la ciudad de Rojas con respecto a la disponibilidad de camas y personal y de qué forma se puede complicar la atención de pacientes durante un brote de contagios con COVID-19, intentamos volcar alguna información en el mismo sentido, vinculada con nuestra ciudad.

Tomando el texto del video y trasladándolo a Arrecifes, podemos inferir que, de acuerdo a los números que se conocen a nivel mundial, entre el 40 al 70% de la población mundial se va a infectar. Considerando que Arrecifes está alejado de los grandes centros urbanos, puede ser que aquí tengamos el 40% de casos positivos. Mejor aún, que sólo el 20% se pueda infectar.

Somos 30.000 habitantes, por lo que se puede inferir que unos 6000 se infectarían. Se sabe también que el 80% de los infectados, lo pasarán como una gripe común; el 15% requerirán internación común y el 5% necesitarán cuidados intensivos. Poniéndole números a Arrecifes, 4800 personas tendrán fiebre tos y dolor de garganta como cualquier gripe común; 900 personas deberán ser internadas en salas comunes y por último, 300 personas necesitarán cuidados intensivos.

No conocemos exactamente la cantidad de camas en habitaciones comunes y en terapia con las que cuenta nuestro Hospital, y sabemos que sólo contamos con esas, ya que no hay centros de internación privados. ¿Es posible atenderlos a todos? Probablemente no a todos juntos, y para esto, el sistema necesita tiempo; que no nos contagiemos todos juntos. Porque un paciente debe estar internado alrededor de 10 días, o sea 3 pacientes por mes por cama. No nos infectemos, o no nos infectemos todos juntos.

Volvemos con la necesidad de no correr riesgo de contagio para que los medios con los que cuenta Arrecifes sean suficiente para atendernos a todos, de esa forma la tasa de mortalidad del virus en Arrecifes se puede reducir al máximo, sin que se sature el hospital y los médicos y enfermeras no sean suficientes o no den abasto con los pacientes.

Podemos entender por qué debemos quedarnos en casa?

