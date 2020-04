Coronavirus. Carta de una arrecifeña desde España

Autoridades de Arrecifes: Tal vez el único derecho que me asiste al escribir esta nota es que parte de mi familia vive en esa hermosa ciudad, donde he vivido casi 40 años.A través de las redes sociales se hace patente que no se cumplen las medidas de aislamiento, cuarentena, o como quieran llamarle por parte de la población. Argentina tiene la ventaja temporal de que este maldito virus haya empezado matando personas en otros países…LA GENTE SE MUERE ,las cifras son dantescas, ojalá España e Italia hubieran contado con esa […]

«Tanto tiempo en un aeropuerto y en una silla hizo que me doliera el cuerpo y necesitaba estar horizontal. Tomé una toalla, me hice una almohadita y me tiré en el piso… estuve una hora y media y cuando me levanté sentí el frio en la espalda; sabía que iba a tener consecuencias. Cuando volví sentí algo de tos y un ardor en la garganta y siendo que venía de Brasil, decidí que lo mejor era descartar la posibilidad del Covid-19 y me hicieron el hisopado. Eso fue todo. No […]