Cambios de fechas de pago a jubilados

En la de hoy, el Municipio volvió a emitir el comunicado diario con la situación de Coronavirus en Arrecifes. Esto trae tranquilidad a la población, pero a la vez estamos entendiendo mal el mensaje. El hecho de que no haya casos aún, ha hecho que las medidas de prevención que cada uno tomó desde un principio vayan de a poco siendo tomadas con más liviandad. En principio, que aún no exista ningún análisis positivo en Arrecifes no significa que el virus no esté, considerando en principio que -de acuerdo a […]