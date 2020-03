Un caso confirmado de coronavirus en San Antonio de Areco

Durante el mediodía del lunes, el municipio de San Antonio de Areco junto al equipo de salud realizaron una conferencia de prensa para informar la situación actual de la ciudad en cuanto al COVID-19 Allí, el intendente Francisco Ratto remarcó que «un joven que ingresó desde el exterior hace días, que ni bien llegó se autoaisló como así también sus padres. Se le realizó la prueba y llegaron los resultados. Dio POSITIVO DE CORONAVIRUS. No presenta complicaciones, estuvo en un lugar de foco infeccioso en Europa y por eso era muy probable que se diera esto. Este joven […]

No sabemos si son los de siempre, o son boludos nuevos. Pero no hay dudas que, quien en estos momentos se toma un tiempo para grabar un audio difundiendo una noticia falsa, si no es un boludo es algo peor. En las cuentas de whatsapp de varios usuarios se recibió en la tarde de hoy un audio que dice «Hola a todos, soy el Dr Saenz y tengo que darles la noticia que hoy en un operativo hemos encontrado una persona mayor con síntomas de coronavirus y está en grave […]