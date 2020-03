La tana, otra vez al CIC

María Cayetana Picoy de Di Palma fue la primera titular del Centro de Integración Comunitaria del Barrio Parque La Cumbre de nuestra ciudad y al finalizar si gestión la reemplazó Martín Reddy. Luego del tiempo de Reddy, aguardábamos el nombre de quien lo sucedería y hoy se conoció la noticia de que «la tana» vuelve al CIC.

Sobre todo en momentos complicados para la salud pública, y considerando que en el Centro de La Cumbre se atiende a muchos vecinos de nuestra ciudad, es necesario que se integre al sistema de salud de la ciudad junto al Hospital y los centros de atención locales, cosa que no ocurrió durante la gestión Bolinaga, cuando no sólo no interactuaban, sino que parecía que había una rivalidad, lo que perjudicó en definitiva a los arrecifeños.

Pareciera que, a pesar de pertenecer a distintos espacios políticos, esta vez la cosa será distinta.

En la mañana de este lunes, el intendente Javier Olaeta recibió en su despacho a la Tana Di Palma tras confirmarse que estará a cargo del Centro Integrador Comunitaria (CIC) del Barrio La Cumbre.

Durante la reunión, Olaeta puso a disposición toda la colaboración del municipio, más aun teniendo en cuenta que en dichas instalaciones funciona el CAPS municipal.

El compromiso entre Olaeta y la Tana es una clara muestra de que el trabajo en conjunto por el bien de nuestra comunidad debe estar por encima de cualquier diferencia política.

