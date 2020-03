El primer caso «sospechoso» resultó negativo. Arrecifes sigue sin coronavirus

«Tanto tiempo en un aeropuerto y en una silla hizo que me doliera el cuerpo y necesitaba estar horizontal. Tomé una toalla, me hice una almohadita y me tiré en el piso… estuve una hora y media y cuando me levanté sentí el frio en la espalda; sabía que iba a tener consecuencias. Cuando volví sentí algo de tos y un ardor en la garganta y siendo que venía de Brasil, decidí que lo mejor era descartar la posibilidad del Covid-19 y me hicieron el hisopado. Eso fue todo. No tengo síntomas y no estoy medicada con paracetamol ni con nada. Hoy corté el pasto de mi casa… alguien con fiebre no podría hacerlo. Estoy bien de salud y agradezco la atención que he recibido en estos días por parte de las autoridades de salud, me llamaban telefónicamente todos los días.»

Así habló Patricia Cerícola con minutoarrecifes y fm Latina durante la tarde del sábado, minutos después de haber recibido un resultado positivo por influenza, descartando el covid-19.

Su caso fue el primero que activó el protocolo a nivel local para descartar un posible caso de coronavirus en Arrecifes. Fue el primer caso «sospechoso» en la ciudad. Tal vez porque estamos acostumbrados a relacionar la palabra sospechoso con el crímen y el delito, o porque cuando tenemos un sospechoso ya tenemos un culpable, algunos vecinos arremetieron contra Cerícola. Hubo quien creyó verla en un supermercado, en una estacíon de servicios o yendo a misa el domingo… lo cierto es que se encuentra en cuarentena como el resto de los arrecifeños, aunque en su caso como en el del resto de los llegados al país en los últimos días, su reclusión es rigurosa y no pueden salir ni a hacer sus compras.

La reacción de aquellos que prefirieron ver un caso de desobediencia antes que la posibilidad de que una vecina tuviera problemas de salud que podrían haber tenido graves consecuencias, no sólo se vió en Arrecifes, ya que en varias localidades se ha mezclado el rechazo por quien pudo viajar con la condena por ser posibles portadores del virus.

Un audio con noticias falsas

Durante la tarde del sábado 28, se conoció y se difundió a través de las redes, un audio grabado por una voz femenina que afirmaba que se acababa de confirmar un caso y que se estudiaba el caso de un niño de cuatro años. Daba detalles del movimiento de la paciente dentro del nosocomio y advertía por la posibilidad de contagio. Si esto fue hecho con la intención de atemorizar a la población y así esperar que la gente tome recaudos, la forma fue la peor. Si fue con mala intención, suponemos que sólo una mente enferma puede jugar con algo que tiene en jaque al mundo entero. Y de hecho, se puede suponer ignorancia por parte de quienes difundieron un audio que no tenía ningún respaldo oficial.

Si bien esto no fue desmentido puntualmente, el Municipio inmediatamente brindó su informe diario en el que asegura que no hay casos en nuestra ciudad. Para las 19:00 ya se conocía además el resultado negativo de Patricia Cerícola, con lo que Arrecifes, esta noche duerme tranquilo.

