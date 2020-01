La Cámara apoya la lucha contra el aumento en los alimentos

José Beresiartúa – CAME

La Cámara de Comercio e Industria de Arrecifes informa que la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) manifestó su apoyo explícito a la lucha del Gobierno nacional contra el aumento indiscriminado de precios de los alimentos.

El secretario general de la CAME, José Bereciartúa, respaldó la intención del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de sancionar la Ley de Góndolas (en supermercados) basado en lo que consideró “una enorme irresponsabilidad de los empresarios formadores de precios”.

Bereciartúa sostuvo que “la pelea contra los incrementos es algo que debemos dar todos los que formamos la cadena comercial y de distribución, desde el minorista hasta el mayorista, el pequeño comerciante y toda la cadena industrial. Todos debemos unirnos en esta epopeya».

«No hay lógica alguna para que se sigan indexando y se fomente el proceso inflacionario, en donde la mayor responsabilidad es de los formadores de precios, que no somos las pymes comerciales”, agregó.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria arrecifeña, Ricardo Zerda, adhirió considerando que “no se trata de tomar una postura política a favor de un gobierno sino a determinadas acciones de gobierno como ésta. El aumento injustificado de precios en la canasta básica de alimentos no sólo perjudica a los consumidores sino también a los comerciantes locales, ya que no son precisamente ellos los que obtienen mayores ganancias. Por el contrario, a ellos les llega la mercadería ya remarcada y en muchos casos deben ajustar sus ganancias para no trasladar en forma directa esa suba a sus clientes. Además de disminuir el volumen de venta puesto que la gente tiene que limitarse a comprar lo estrictamente imprescindible”.

