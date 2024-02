Bouvier sale al cruce de los dichos de la UCR sobre el área de educación

En un comunicado emitido en la tarde de hoy, el Intendente Fernando Bouvier contestó los dichos por concejales del radicalismo en la última sesión del HCD, entre los cuales afirmaba que la gestión anterior había dejado a la actual, fondos suficientes para cumplir con los compromisos de las becas, reparación del vehículo que traslada a estudiantes a San Nicolás y el servicio que presta durante todo el año.

De acuerdo a lo expresado en el comunicado, los fondos recibidos por la administración Bouvier no sólo no se pueden utilizar para el ejercicio actual, sino que no alcanzan para afrontar los compromisos asumidos por Olaeta. Esto es un dato que tal vez desconocían los ediles que se pronunciaron en la última sesión.

Reproducimos el comunicado, donde se detallan con números lo que describimos:

COMUNICADO MUNICIPAL: LAS CUENTAS CLARAS

A raíz de afirmaciones inexactas realizadas por integrantes del bloque de la UCR en la sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante celebrada el último viernes, nos dirigimos a la comunidad para aclarar la situación del Fondo de Financiamiento Educativo con datos precisos y comprobables, que ponemos a disposición de quien lo solicite.

Concejales de ese espacio que representa a la gestión municipal anterior aseguraron que quedaron de esa administración, $ 71.849.660,78 disponibles y que con eso se pueden financiar las becas para estudiantes terciarios y universitarios y el arreglo de la trafic (que se recibió sin funcionar y ya fue mandada a reparar) en la que la Municipalidad trasladaba a los alumnos de la UTN a San Nicolás.

Entendemos que esta aseveración se realizó sin ninguna mala fe. Presumimos que solamente ha sido producto de un profundo desconocimiento sobre el funcionamiento de una administración municipal, en el que cualquier concejal no capacitado ni informado puede incurrir. Todos nos podemos equivocar.

Les contamos:

Al 10 de diciembre de 2023, momento de la asunción de la gestión del intendente Fernando Bouvier, quedaron $ 69.884.975,33 disponibles del Fondo de Financiamiento Educativo AFECTADOS A OBRAS Y COMPROMISOS ASUMIDOS EN 2023. O sea que NO ESTÁ PERMITIDO UTILIZARLOS EN EL EJERCICIO 2024.

En los días restantes de 2023 siguió ingresando a la Municipalidad dinero correspondiente a ese fondo, ascendiendo la suma por ese concepto a $ 74.542.740,85 al 31/12. Reiteramos: todo para abonar compromisos del año 2023.Con esos fondos, la administración del Intendente Bouvier utilizó $ 18.245.141,63 para pagar las Becas Estudiantiles y el Plan Estímulo de diciembre de 2023, capacitaciones del área de Bromatología, Internet para las escuelas, talleres, guardavidas, productos de limpieza y mantenimiento, pintura y materiales para arreglar el Microestadio y numerosos saldos pendientes con proveedores y mano de obra también correspondientes al año pasado.

En consecuencia, al día de hoy quedan disponibles $ 56.297.599,22 del Fondo de Financiamiento Educativo con los cuales habría que afrontar las siguientes obras incumplidas o inconclusas de la gestión anterior, en:- Escuela Primaria 10 (reparación camino de acceso): no iniciada- Jardín de Infantes 902 (tareas de mantenimiento): no iniciada- Jardín Maternal 3 (cordón cuneta para acceso): inconclusa- Jardín de Infantes 906 (construcción de muro perimetral, vereda y reparación de muro del SUM): no iniciada-Escuela Primaria 23 (construcción de muro divisorio): no iniciada-Escuela Primaria 29 (construcción de muro perimetral): no iniciada- Escuela Secundaria Agraria 1 (construcción de aula con dependencia para articulación de escuela agraria y frigorífico): inconclusa- Escuela Secundaria 2 (cambio de solados): inconclusa- Escuela Secundaria 3 (extensión de red cloacal): inconclusa- Centro Cultural (refacción en ingreso y baños, construcción de baños para discapacitados): inconclusa- Consejo Escolar (refacción de cielorraso): inconclusa

Por otra parte, los recursos recibidos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por el Fondo de Financiamiento Educativo en 2024, para afrontar los compromisos municipales de este año en el área de Educación, son $ 0 (cero).CONCLUSIONES- El dinero disponible del Fondo Educativo recibido de la gestión anterior, obligado a destinarse a obras y compromisos hasta 2023, no alcanza para concretar lo pendiente de cumplimiento debido a la inflación conocida por todos. No obstante, nos comprometemos a utilizar los recursos existentes con el objetivo de finalizar las obras comprometidas, priorizando las de más urgente solución.- El dinero disponible para 2024 por ese mismo concepto, hasta ahora es de $ 0 (cero).- Intentar confundir a la población y tratar de obtener rédito político injuriando a una administración municipal que lleva apenas 79 días es, como mínimo, una actitud injusta y desafortunada.- Trabajamos incansablemente para salir airosos de esta difícil coyuntura, por supuesto con nuestro objetivo inclaudicable de fortalecer la educación arrecifeña.-

Pretender sembrar dudas sobre la honestidad y transparencia de nuestra gestión, es un camino absolutamente equivocado. En este caso y siempre, durante la administración del intendente Fernando Bouvier, las cuentas de la Municipalidad (en definitiva, el dinero de todos los vecinos) serán expuestas públicamente a quienes lo requieran.

Municipalidad de Arrecifes

Gestión Fernando Bouvier

Comente esta nota

comentarios