Julio Duarte tiene la puerta abierta al escenario de Cosquín 2024

La perseverancia lo va a llevar al lugar donde posiblemente siempre quiso estar. Un músico versátil, que tiene amistad con cualquier instrumento, desde la guitarra a cualquiera de los vientos autóctonos. Julio Duarte participó ayer del Precosquín en Villa Constitución volcó su emoción en su página de facebook : «Recién pasó esto nuevamente y nada, súper agradecido a este grupo de amigos hermanos y mi sobrina junto a mi hermano y a Ester Noemí Sansó también, por prestar su disposición y amistad hacia la música con la que defendemos nuestro pueblo!!! HUMILDEMENTE gracias!!! He aquí una muestra de lo q yo sentí!!! No por el premio sino por la alegría de las personas y amigos q disfrutan de este logro eso es lo q más me llena y me queda en mi corazón!!! Gracias de corazón «

Apenas minutos antes, el locutor del Precosquín había dicho sobre el escenario: «Prepara su bolso para ir a Cosquín, el participante número dos, Julio Duarte»; rodeado de amigos y colegas músicos, Julio gritó de emoción. Sueño cumplido, lo que resta es poner todo en la Plaza Própero Molina de Cosquín y volver a soñar… mientras en Arrecifes, todos velamos ese sueño, y estamos seguros de que nuestro músico tiene la capacidad necesaria para competir con los mejores. Que gane o no el certámen ya es un detalle, llegó donde quería llegar y para los arrecifeños, el orgullo es enorme.

