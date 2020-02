Otro caso del cuento del tío en Arrecifes

Un caso más como otros que se han perpetrado en nuestra ciudad o se han intentado cometer. La llamada telefónica de un familiar que avisa que un empleado bancario pasará por el domicilio de quien recibe el llamado para retirar billetes que pronto dejarán de estar en circulación.

Generalmente, quienes caen en la trampa son gente mayor que guarda sus ahorros en su casa, lo que no se puede saber es si tienen la suerte de dar con quienes guardan dinero o el dato ya lo tenían antes de realizar la llamada.

Esta vez fue en un domicilio de barrio Las Flores, y fue el nieto de las víctimas quien contó lo sucedido en su cuenta de facebook. Así lo relata: «

«En el mediodía de ayer Martes mis abuelos reciben un llamado de una persona haciéndose pasar por un nieto (Único nieto varón soy yo). Le empiezan a desarrollar una historia fantasma sobre los billetes que hoy en día se encuentran en circulación, que los billetes tenían que ser cambiados en el banco. Esta persona que se hace pasar por mí estuvo hablándoles a mis abuelos durante una hora aproximadamente, tratando de que entren en el juego. Supuestamente yo hacía la llamada ya que mí padre estaba en el banco para realizar el cambiado de billetes, y el estafador que se hizo pasar por mí le dijo a mis abuelos que mí padre no podía realizar la llamada dentro de la entidad bancaria (digo supuestamente porque estábamos en mí casa ambos) y que me mandaba a mí a pedirles el dinero para hacer el trámite y que dicho dinero lo iba a pasar a buscar un empleado bancario…Al transcurrir varios minutos, aún manteniendo la llamada telefónica (tal vez para impedir algún llamado de parte de mis abuelos para poder corroborar si esto era así de verdad) aparece un individuo en la puerta de la casa de mis abuelos tocando la puerta (ubicada en calle Frascheri al 800, entre Remedios de Escalada y Blas Parera) una vez que mis abuelos lo ven lo hace pasar, y se ponen a contar el dinero… Hasta ese entonces mis abuelos no se habían dado cuenta de lo que se trataba, hasta que el estafador tiene una reacción media llamativa que hizo sospechar a mis abuelos, pero aún así la historia que se habían armado estas lacras hdp era muy convincente. Luego esta persona que había ido, se retira como si nada con toda la plata de los ahorros de mis abuelos.. Ahorros de muchos años de romperse el lomo trabajando, era una gran cantidad de dinero. Mis abuelos son grandes y se aprovecharon de la situación, ellos andan con bastantes problemas de salud y esto los parte al medio. Estamos muy bajoneados, es algo que no se lo deseo a nadie. Tengan cuidado que puede seguir pasando en Arrecifes, CUÍDENSE!!! Quiero agradecer a los policías que se pusieron a disposición una vez efectuada la denuncia y están haciendo las investigaciones correspondientes. Y espero que por favor las autoridades municipales y quién corresponda, tomen medidas de seguridad. Además para agregar, en ese barrio están pasando muchos robos.. HAGAN ALGO

Espero que los medios locales hagan difusión de este hecho ocurrido, para que la gente estén precavidas.

Firma: FACUNDO VILA Y FLIA».

