Detuvieron a un hombre con 300 dosis de LSD

La dirección de Servicios Generales de la Municipalidad de Arrecifes informa que con motivo de las celebración de Año Nuevo, no habrá recolección de residuos domiciliarios el día martes 31 por la noche y el miércoles 1 de enero se realizará con normalidad. Por su parte la recolección de residuos no domiciliarios no se realizará los días martes 31 y miércoles 1. Evitemos sacar los residuos los días que no hay recolección y fuera de horario.